25 мая 2023

Генерал Нурми объяснил, какое решение России испортит отношения с Финляндией

Генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о двусторонних военных инспекциях
© Служба новостей «URA.RU»
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В Финляндии обеспокоились из-за выхода РФ из соглашения о военных инспекциях Фото:

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций испортит отношения между странами. Об этом заявил финский бригадный генерал Сами Нурми.

«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — сказал генерал Нурми в интервью с Helsingin Sanomat.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия уведомила Финляндию о разрыве соглашения о военных инспекциях. Договор действовал с 2000 года и предусматривал проведение ежегодных оценочных военных визитов в России и Финляндии. В апреле 2023 года страна получила членство в НАТО и стала 31-м членом альянса, напоминает «Национальная служба новостей». В Китае допустили, что таким образом Хельсинки продемонстрировали противоречие с РФ.

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Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций испортит отношения между странами. Об этом заявил финский бригадный генерал Сами Нурми. «На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — сказал генерал Нурми в интервью с Helsingin Sanomat. Ранее в СМИ сообщалось, что Россия уведомила Финляндию о разрыве соглашения о военных инспекциях. Договор действовал с 2000 года и предусматривал проведение ежегодных оценочных военных визитов в России и Финляндии. В апреле 2023 года страна получила членство в НАТО и стала 31-м членом альянса, напоминает «Национальная служба новостей». В Китае допустили, что таким образом Хельсинки продемонстрировали противоречие с РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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