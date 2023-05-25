Генерал Нурми объяснил, какое решение России испортит отношения с Финляндией

Генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о двусторонних военных инспекциях

26 мая 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

В Финляндии обеспокоились из-за выхода РФ из соглашения о военных инспекциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций испортит отношения между странами. Об этом заявил финский бригадный генерал Сами Нурми. «На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — сказал генерал Нурми в интервью с Helsingin Sanomat. Ранее в СМИ сообщалось, что Россия уведомила Финляндию о разрыве соглашения о военных инспекциях. Договор действовал с 2000 года и предусматривал проведение ежегодных оценочных военных визитов в России и Финляндии. В апреле 2023 года страна получила членство в НАТО и стала 31-м членом альянса, напоминает «Национальная служба новостей». В Китае допустили, что таким образом Хельсинки продемонстрировали противоречие с РФ.

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций испортит отношения между странами. Об этом заявил финский бригадный генерал Сами Нурми. «На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — сказал генерал Нурми в интервью с Helsingin Sanomat. Ранее в СМИ сообщалось, что Россия уведомила Финляндию о разрыве соглашения о военных инспекциях. Договор действовал с 2000 года и предусматривал проведение ежегодных оценочных военных визитов в России и Финляндии. В апреле 2023 года страна получила членство в НАТО и стала 31-м членом альянса, напоминает «Национальная служба новостей». В Китае допустили, что таким образом Хельсинки продемонстрировали противоречие с РФ.