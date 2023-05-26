Сын челябинского губернатора закончил начальную школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина, текслер михаил
На фото Миша Текслер поступил в первый класс в Челябинске Фото:

Сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера Михаил закончил начальную школу. Об этом с гордостью 26 мая сообщил глава региона в социальных сетях.

«Начальная школа позади — четыре года пролетели незаметно. Впереди новый этап. А пока — каникулы», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор также поздравил всех школьников региона с началом летних каникул. Отметим, что Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.

Учеба пролетела незаметно
Учеба пролетела незаметно

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера Михаил закончил начальную школу. Об этом с гордостью 26 мая сообщил глава региона в социальных сетях. «Начальная школа позади — четыре года пролетели незаметно. Впереди новый этап. А пока — каникулы», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор также поздравил всех школьников региона с началом летних каникул. Отметим, что Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...