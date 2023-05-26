На фото Миша Текслер поступил в первый класс в Челябинске
Сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера Михаил закончил начальную школу. Об этом с гордостью 26 мая сообщил глава региона в социальных сетях.
«Начальная школа позади — четыре года пролетели незаметно. Впереди новый этап. А пока — каникулы», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор также поздравил всех школьников региона с началом летних каникул. Отметим, что Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.
Учеба пролетела незаметно
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