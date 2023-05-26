Сын челябинского губернатора закончил начальную школу. Фото

26 мая 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

На фото Миша Текслер поступил в первый класс в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера Михаил закончил начальную школу. Об этом с гордостью 26 мая сообщил глава региона в социальных сетях. «Начальная школа позади — четыре года пролетели незаметно. Впереди новый этап. А пока — каникулы», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор также поздравил всех школьников региона с началом летних каникул. Отметим, что Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион. Учеба пролетела незаметно фото: telegram-канал Алексея Текслера

Сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера Михаил закончил начальную школу. Об этом с гордостью 26 мая сообщил глава региона в социальных сетях. «Начальная школа позади — четыре года пролетели незаметно. Впереди новый этап. А пока — каникулы», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор также поздравил всех школьников региона с началом летних каникул. Отметим, что Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.