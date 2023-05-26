Для многих рестораторов визит силовиков оказался сюрпризом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оперативники свердловского управления ФСБ совместно с представителями других ведомств начали масштабную проверку точек общепита в Екатеринбурге. Во время первых же рейдов были выявлены серьезные недочеты, которые повлекут огромные штрафы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Первый рейд состоялся в прошедшую пятницу в районе Сортировки, правоохранители проверили шесть точек питания. Был выявлен ряд грубых нарушений в части санитарных и противопожарных норм. Так, у некоторых сотрудников предприятий общепита отсутствовали санитарные книжки, в заведениях нет условий для соблюдения личной гигиены персонала, а внутренняя отделка производственных помещений не соответствует СанПиН», — сообщил собеседник агентства.

Ко всему прочему, многие рестораторы не смогли предоставить документы, подтверждающие качество продуктов, из которых готовились блюда для клиентов. Вопрос противопожарной безопасности тоже оказался в плачевном состоянии: во многих заведениях не оказалось средств пожаротушения или они были неисправны.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского управления ФСБ России. Там факт проверок подтвердили.

«Проведена комплексная проверка шести предприятий общественного питания. На основании выявленных нарушений руководство предприятий будет привлечено к административной ответственности с назначением наказаний в виде крупных штрафов», — сказал представитель ведомства. Он добавил, что проверки ресторанов и кафе в регионе продолжатся.

Ранее после посещения ресторана в городе Тавда несколько человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Сотрудники свердловского СКР начали проверку по факту массового отравления.