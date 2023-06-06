Подтопление в Херсонской области переходит на новые города

Мэр Недляков: подтопление достигло города Голая Пристань
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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, паводок, нижние серги, наводнение, потоп, режим чс
В Голой Пристани организована эвакуация, сообщил Геннадий Недляков Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Подтопление достигло города Голая Пристань из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава администрации Голопристанского района Херсонской области Геннадий Недляков.

«Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена», — сообщил Недляков, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что в городе ведутся обстрелы.

По словам Недлякова, в городе организована эвакуация. Маломобильных граждан будут перевозить в Скадовск.

Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Город оказался затоплен после поднятия уровня воды из-за разрушений на гидроэлектростанции.

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Подтопление достигло города Голая Пристань из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава администрации Голопристанского района Херсонской области Геннадий Недляков. «Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена», — сообщил Недляков, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что в городе ведутся обстрелы. По словам Недлякова, в городе организована эвакуация. Маломобильных граждан будут перевозить в Скадовск. Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Город оказался затоплен после поднятия уровня воды из-за разрушений на гидроэлектростанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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