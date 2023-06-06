Подтопление в Херсонской области переходит на новые города

Подтопление достигло города Голая Пристань из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава администрации Голопристанского района Херсонской области Геннадий Недляков.
«Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена», — сообщил Недляков, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что в городе ведутся обстрелы.
По словам Недлякова, в городе организована эвакуация. Маломобильных граждан будут перевозить в Скадовск.
Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Город оказался затоплен после поднятия уровня воды из-за разрушений на гидроэлектростанции.
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