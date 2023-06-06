ВС РФ ударили по центру принятия решений ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
Российские удары достигли своей цели Фото:

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ночью нанесен удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Объект поражен, цель удара достигнута», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешном срыве контрнаступления ВСУ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе отражения атаки противника погиб 71 российский военнослужащий.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные нанесли удар по центру принятия решений на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Ночью нанесен удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Объект поражен, цель удара достигнута», — сообщили в ведомстве. Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешном срыве контрнаступления ВСУ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе отражения атаки противника погиб 71 российский военнослужащий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...