ВС РФ ударили по центру принятия решений ВСУ

Российские удары достигли своей цели
Российские военные нанесли удар по центру принятия решений на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ночью нанесен удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Объект поражен, цель удара достигнута», — сообщили в ведомстве.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешном срыве контрнаступления ВСУ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе отражения атаки противника погиб 71 российский военнослужащий.
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