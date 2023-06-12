Терапевт объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце

Терапевт Маскин: внезапной остановке сердца подвержены те, кто перенес инфаркт миокарда

12 июня 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Внезапная остановка сердца может случиться из-за сильного удара в грудь, заявил Максим Маскин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Внезапная остановка сердца может случиться в любом возрасте. Сильнее этому подвержены люди, которые ранее уже перенесли остановку сердца или инфаркт миокарда. Об этом заявил терапевт, главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. «Внезапная сердечная смерть может наступить в любом возрасте, мужчины умирают от ВСС в два раза чаще женщин. <…> Высокому риску ВСС подвержены люди, которые ранее перенесли остановку сердца, инфаркт миокарда, страдают от сердечной недостаточности или внезапных кратковременных обмороков», — передает слова Маскина « Газета.ру ». Врач добавил, что в большинстве случаев ВСС наступает из-за желудочковых нарушений ритма. Кроме того, к такому исходу может привести артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка и другие заболевания сердца. Также ВСС может спровоцировать сильный удар в грудь. Ранее кардиолог Татьяна Бродовская объяснила, чем полезен холестерин для сердца. По ее словам, отсутствие контроля за уровнем холестерина с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) приведет к развитию инфаркта, инсульта и стенокардии. Врач-невролог Елена Царева объяснила, что обморок может быть признаком заболевания сердца.

Внезапная остановка сердца может случиться в любом возрасте. Сильнее этому подвержены люди, которые ранее уже перенесли остановку сердца или инфаркт миокарда. Об этом заявил терапевт, главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. «Внезапная сердечная смерть может наступить в любом возрасте, мужчины умирают от ВСС в два раза чаще женщин. <…> Высокому риску ВСС подвержены люди, которые ранее перенесли остановку сердца, инфаркт миокарда, страдают от сердечной недостаточности или внезапных кратковременных обмороков», — передает слова Маскина «Газета.ру». Врач добавил, что в большинстве случаев ВСС наступает из-за желудочковых нарушений ритма. Кроме того, к такому исходу может привести артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка и другие заболевания сердца. Также ВСС может спровоцировать сильный удар в грудь. Ранее кардиолог Татьяна Бродовская объяснила, чем полезен холестерин для сердца. По ее словам, отсутствие контроля за уровнем холестерина с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) приведет к развитию инфаркта, инсульта и стенокардии. Врач-невролог Елена Царева объяснила, что обморок может быть признаком заболевания сердца.