Терапевт объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце

Внезапная остановка сердца может случиться в любом возрасте. Сильнее этому подвержены люди, которые ранее уже перенесли остановку сердца или инфаркт миокарда. Об этом заявил терапевт, главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.
«Внезапная сердечная смерть может наступить в любом возрасте, мужчины умирают от ВСС в два раза чаще женщин. <…> Высокому риску ВСС подвержены люди, которые ранее перенесли остановку сердца, инфаркт миокарда, страдают от сердечной недостаточности или внезапных кратковременных обмороков», — передает слова Маскина «
Врач добавил, что в большинстве случаев ВСС наступает из-за желудочковых нарушений ритма. Кроме того, к такому исходу может привести артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка и другие заболевания сердца. Также ВСС может спровоцировать сильный удар в грудь.
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