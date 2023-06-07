Кардиолог перечислила факты, которые нужно знать о холестерине Кардиолог Бродовская: холестерин нужен для выработки половых гормонов 08 июня 2023 в 01:06 Размер текста - 17 + Кардиолог рекомендует отказаться от сала, чтобы снизить уровень холестерина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Холестерин необходим для выработки половых гормонов и витамина D. Отсутствие контроля за уровнем холестерина с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) приведет к развитию инфаркта, инсульта и стенокардии, заявила кардиолог Татьяна Бродовская. «Так развиваются инфаркт, ишемический инсульт, стенокардия. Для снижения риска развития таких болезней необходим контроль „плохого“ холестерина — ЛПНП», — передает слова Татьяны Бродовской «Лента.ру». По словам кардиолога, холестерин необходим организму человека, а его излишки могут порождать болезни. Для того, чтобы снизить уровень холестерина, врач рекомендует отказаться от сала, красного мяса и сливочного масла. По словам Бродовской, лучше питаться продуктами с большим содержанием клетчатки и полезных ненасыщенных жиров. Ранее URA.RU сообщало, что диабетиками не рекомендуется употреблять много черешни. Это связано с тем, что в ней содержится большое количество сахара. Также спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, диабет и сидячий образ жизни. Холестерин необходим для выработки половых гормонов и витамина D. Отсутствие контроля за уровнем холестерина с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) приведет к развитию инфаркта, инсульта и стенокардии, заявила кардиолог Татьяна Бродовская. «Так развиваются инфаркт, ишемический инсульт, стенокардия. Для снижения риска развития таких болезней необходим контроль „плохого“ холестерина — ЛПНП», — передает слова Татьяны Бродовской «Лента.ру». По словам кардиолога, холестерин необходим организму человека, а его излишки могут порождать болезни. Для того, чтобы снизить уровень холестерина, врач рекомендует отказаться от сала, красного мяса и сливочного масла. По словам Бродовской, лучше питаться продуктами с большим содержанием клетчатки и полезных ненасыщенных жиров. Ранее URA.RU сообщало, что диабетиками не рекомендуется употреблять много черешни. Это связано с тем, что в ней содержится большое количество сахара. Также спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, диабет и сидячий образ жизни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям