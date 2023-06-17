В программе фестиваля прошло более 70-ти мероприятий, в том числе концертыФото предоставлено Фондом Олега Митяева
В этом году 47-й Всероссийский Ильменский фестиваль в Челябинской области посетили более 10 тысяч человек. На мероприятии также присутствовали специальные гости, в их числе Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, сообщают организаторы.
«Всероссийский Ильменский фестиваль, который прошел в городе Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ собрал не менее 10 500 поклонников жанра авторской песни и активного туризма. Еще более 80 100 зрителей посмотрели онлайн трансляцию», — сообщили в Фонде Олега Митяева.
В программе фестиваля прошло более 70-ти мероприятий, в том числе концерты, конкурсы и мастер-классы. На четырех площадках выступили артисты, музыканты нескольких поколений из разных городов России, а также специальные гости. В их числе, Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко. Для гостей выступили музыканты нового поколения: группы «НЕОБАРДЫ.NEOBAND», «Ирония судьбы», а также Кира Малыгина.
Детский конкурс авторской песни «Наша смена» (с 10 до 17 лет) стал отборочным для участия в ежегодной программе Фонда Олега Митяева «Мировые песни, которая пройдет в Международном детском центре «Артек» (Крым).
Мероприятие посетили более 10 тысяч человек
Фото предоставлено Фондом Олега Митяева
На четырех площадках выступили артисты, музыканты нескольких поколений
Фото предоставлено Фондом Олега Митяева
Любители бардовской песни собрались на горонолыжном курорте «Солнечная долина»
В этом году 47-й Всероссийский Ильменский фестиваль в Челябинской области посетили более 10 тысяч человек. На мероприятии также присутствовали специальные гости, в их числе Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, сообщают организаторы. «Всероссийский Ильменский фестиваль, который прошел в городе Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ собрал не менее 10 500 поклонников жанра авторской песни и активного туризма. Еще более 80 100 зрителей посмотрели онлайн трансляцию», — сообщили в Фонде Олега Митяева. В программе фестиваля прошло более 70-ти мероприятий, в том числе концерты, конкурсы и мастер-классы. На четырех площадках выступили артисты, музыканты нескольких поколений из разных городов России, а также специальные гости. В их числе, Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко. Для гостей выступили музыканты нового поколения: группы «НЕОБАРДЫ.NEOBAND», «Ирония судьбы», а также Кира Малыгина. Детский конкурс авторской песни «Наша смена» (с 10 до 17 лет) стал отборочным для участия в ежегодной программе Фонда Олега Митяева «Мировые песни, которая пройдет в Международном детском центре «Артек» (Крым).