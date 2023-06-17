В программе фестиваля прошло более 70-ти мероприятий, в том числе концерты Фото предоставлено Фондом Олега Митяева

В этом году 47-й Всероссийский Ильменский фестиваль в Челябинской области посетили более 10 тысяч человек. На мероприятии также присутствовали специальные гости, в их числе Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, сообщают организаторы.

«Всероссийский Ильменский фестиваль, который прошел в городе Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ собрал не менее 10 500 поклонников жанра авторской песни и активного туризма. Еще более 80 100 зрителей посмотрели онлайн трансляцию», — сообщили в Фонде Олега Митяева.

В программе фестиваля прошло более 70-ти мероприятий, в том числе концерты, конкурсы и мастер-классы. На четырех площадках выступили артисты, музыканты нескольких поколений из разных городов России, а также специальные гости. В их числе, Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко. Для гостей выступили музыканты нового поколения: группы «НЕОБАРДЫ.NEOBAND», «Ирония судьбы», а также Кира Малыгина.

Детский конкурс авторской песни «Наша смена» (с 10 до 17 лет) стал отборочным для участия в ежегодной программе Фонда Олега Митяева «Мировые песни, которая пройдет в Международном детском центре «Артек» (Крым).

Мероприятие посетили более 10 тысяч человек Фото предоставлено Фондом Олега Митяева

На четырех площадках выступили артисты, музыканты нескольких поколений Фото предоставлено Фондом Олега Митяева