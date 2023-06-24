Росавтодор: все ограничения на трассах сняты 25 июня 2023 в 03:08 Размер текста - 17 + Ограничения были сняты, рассказали в службе Фото: Анна Майорова © URA.RU Введенные ранее на фоне мятежа ограничения на трассах были сняты. Об этом заявили в Федеральном дорожном агентстве РФ. «Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — рассказали в агентстве. Слова передает ТАСС. Ранее основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря наемников. Из-за начавшегося мятежа движение по некоторым трассам было ограничено. Введенные ранее на фоне мятежа ограничения на трассах были сняты. Об этом заявили в Федеральном дорожном агентстве РФ. «Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — рассказали в агентстве. Слова передает ТАСС. Ранее основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря наемников. Из-за начавшегося мятежа движение по некоторым трассам было ограничено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям