Росавтодор: все ограничения на трассах сняты

Ограничения были сняты, рассказали в службе
Введенные ранее на фоне мятежа ограничения на трассах были сняты. Об этом заявили в Федеральном дорожном агентстве РФ.
«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — рассказали в агентстве. Слова передает ТАСС.
Ранее основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря наемников. Из-за начавшегося мятежа движение по некоторым трассам было ограничено.
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