24 июня 2023

Росавтодор: все ограничения на трассах сняты

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" "Москва - Челябинск". Екатеринбург, росавтодор, логотип, фку уралуправтодор, герб росавтодора
Ограничения были сняты, рассказали в службе Фото:

Введенные ранее на фоне мятежа ограничения на трассах были сняты. Об этом заявили в Федеральном дорожном агентстве РФ.

«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — рассказали в агентстве. Слова передает ТАСС.

Ранее основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря наемников. Из-за начавшегося мятежа движение по некоторым трассам было ограничено.

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Введенные ранее на фоне мятежа ограничения на трассах были сняты. Об этом заявили в Федеральном дорожном агентстве РФ. «Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — рассказали в агентстве. Слова передает ТАСС. Ранее основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря наемников. Из-за начавшегося мятежа движение по некоторым трассам было ограничено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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