Площадь пожара составила 1100 квадратных метров
В поселке Ключевск (Свердловская область) загорелось здание цеха лесозавода площадью 1100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 1100 квадратных метров сгорела кровля, повреждены: стены и пиломатериалы в цехе по обработке древесины. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 20 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел примерно в 17:46 24 июня. Спасателями удалось локализовать огонь спустя два часа, а разборка сгоревших конструкций завершилась только в 1:20 25 июня. В результате пожара пострадавших нет.
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