В поселке Ключевск загорелся цех площадью 1100 квадратных метров

Площадь пожара составила 1100 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Ключевск (Свердловская область) загорелось здание цеха лесозавода площадью 1100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 1100 квадратных метров сгорела кровля, повреждены: стены и пиломатериалы в цехе по обработке древесины. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 20 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел примерно в 17:46 24 июня. Спасателями удалось локализовать огонь спустя два часа, а разборка сгоревших конструкций завершилась только в 1:20 25 июня. В результате пожара пострадавших нет.

Фото: сообщество «ОНДиПР БГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердл.обл» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «ОНДиПР БГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердл.обл» в соцсети «ВКонтакте»