24 июня 2023

В Свердловской области крупный пожар охватил лесозавод. Фото, видео

В поселке Ключевск загорелся цех площадью 1100 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 1100 квадратных метров Фото:

В поселке Ключевск (Свердловская область) загорелось здание цеха лесозавода площадью 1100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 1100 квадратных метров сгорела кровля, повреждены: стены и пиломатериалы в цехе по обработке древесины. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 20 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел примерно в 17:46 24 июня. Спасателями удалось локализовать огонь спустя два часа, а разборка сгоревших конструкций завершилась только в 1:20 25 июня. В результате пожара пострадавших нет.

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В поселке Ключевск (Свердловская область) загорелось здание цеха лесозавода площадью 1100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 1100 квадратных метров сгорела кровля, повреждены: стены и пиломатериалы в цехе по обработке древесины. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 20 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел примерно в 17:46 24 июня. Спасателями удалось локализовать огонь спустя два часа, а разборка сгоревших конструкций завершилась только в 1:20 25 июня. В результате пожара пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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