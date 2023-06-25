Власти Воронежской области оценили ущерб после мятежа Пригожина

В Воронежской области из-за мятежа Пригожина пострадали 19 домов
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Повреждения получили 19 домов (Архивное фото) Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В Воронежской области в результате мяжежа предпринимателя Евгения Пригожина получили повреждения 19 домов. Об этом сообщил глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов.

«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района, когда по нашему району проходила колонна частной армии Пригожина, повреждения в селе получили 19 домовладений», — написал Янцов в своем telegram-канале. Он добавил, что угрозы для целостности домов или надворных построек нет.

Пригожин выступил с обвинениями в адрес Минобороны РФ о якобы ударе по позициям его частной армии. Ведомство опровергло обвинения. В ответ предприниматель вошел в Ростов-на-Дону и пообещал уничтожать военные объекты РФ. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам пообещал защитить страну от предательства. Пригожин отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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В Воронежской области в результате мяжежа предпринимателя Евгения Пригожина получили повреждения 19 домов. Об этом сообщил глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов. «В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района, когда по нашему району проходила колонна частной армии Пригожина, повреждения в селе получили 19 домовладений», — написал Янцов в своем telegram-канале. Он добавил, что угрозы для целостности домов или надворных построек нет. Пригожин выступил с обвинениями в адрес Минобороны РФ о якобы ударе по позициям его частной армии. Ведомство опровергло обвинения. В ответ предприниматель вошел в Ростов-на-Дону и пообещал уничтожать военные объекты РФ. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам пообещал защитить страну от предательства. Пригожин отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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