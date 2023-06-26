«Коммерсант»: Пригожин остается под следствием

Уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина не прекращено. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 Уголовного кодекса РФ), главным фигурантом которого стал Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России», — говорится в публикации. Дело было возбуждено 23 июня из-за организации вооруженного мятежа, передает телеканал 360.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственное управление ФСБ РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается.
В ночь с 23 по 24 июня Пригожин заявил, что Минобороны России якобы нанесло удары по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа.
Сообщения о прекращении уголовного дела поступили от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Поздним вечером 24 июня он заявил, что дело против бизнесмена будет аннулировано из-за того, что Пригожин развернул свои войска.
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