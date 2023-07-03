Челябинская область вошла в топ-10 по выдаче ипотеки на строительство коттеджей

04 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Сумма выдачи кредитов на строительство коттеджей в регионе за полгода составила 550 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области спрос на ипотеку для строительства коттеджей вырос в полтора раза. В первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в регионе было выдано кредитов на ИЖС на 550 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на БАНК ДОМ.РФ. «В десятку лидеров по ипотеке на частные дома, по данным БАНК ДОМ.РФ, вошла Челябинская область. С начала года по сравнению с тем же периодом прошлого года, в регионе было выдано в 1,5 раза больше кредитов на загородную недвижимость на сумму 550 млн рублей», — сообщается на сайте. При этом больше всего кредитов на ИЖС с начала 2023 года было выдано в Московской области. Сумма составила 5,8 млрд рублей. Спрос на ипотеку для строительства частных домов по сравнению с 2022 годом вырос в столице в три раза. Также наибольший рост ипотеки на данный вид недвижимости отмечен Краснодарском крае (2,6 млрд рублей, в 2,1 раза), Санкт-Петербурге и Ленобласти (2,2 млрд рублей, в 3,6 раза), в Татарстане (1,1 млрд рублей, в 3,5 раза) и Новосибирской области (около 1 млрд рублей, в 3,2 раза). Всего в России с начала 2023 года ипотекой ИЖС воспользовались более 4,5 тысяч семей. Объем кредитования составил 21 млрд руб.

В Челябинской области спрос на ипотеку для строительства коттеджей вырос в полтора раза. В первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в регионе было выдано кредитов на ИЖС на 550 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на БАНК ДОМ.РФ. «В десятку лидеров по ипотеке на частные дома, по данным БАНК ДОМ.РФ, вошла Челябинская область. С начала года по сравнению с тем же периодом прошлого года, в регионе было выдано в 1,5 раза больше кредитов на загородную недвижимость на сумму 550 млн рублей», — сообщается на сайте. При этом больше всего кредитов на ИЖС с начала 2023 года было выдано в Московской области. Сумма составила 5,8 млрд рублей. Спрос на ипотеку для строительства частных домов по сравнению с 2022 годом вырос в столице в три раза. Также наибольший рост ипотеки на данный вид недвижимости отмечен Краснодарском крае (2,6 млрд рублей, в 2,1 раза), Санкт-Петербурге и Ленобласти (2,2 млрд рублей, в 3,6 раза), в Татарстане (1,1 млрд рублей, в 3,5 раза) и Новосибирской области (около 1 млрд рублей, в 3,2 раза). Всего в России с начала 2023 года ипотекой ИЖС воспользовались более 4,5 тысяч семей. Объем кредитования составил 21 млрд руб.