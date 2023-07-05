Губернатор Куйвашев раскрыл свои планы на «Иннопром»

График главы Свердловской области Евгения Куйвашева на время промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, будет зависеть от статусных гостей. При этом есть несколько мероприятий, где губернатор точно побывает. Об этом Евгений Куйвашев рассказал на встрече с редакторами уральских СМИ, посвященной «Иннопрому».
«В первую очередь график будет зависеть от статусных гостей — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьеров Беларуси и Казахстана. Точно планирую быть на вручении премии Черепанова. Буду осматривать стенды», — рассказал Куйвашев.
«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.
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