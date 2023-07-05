Губернатор Куйвашев раскрыл свои планы на «Иннопром»

Губернатор Куйвашев подстраивает планы на «Иннопром» под статусных гостей

05 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев посетит несколько мероприятий в рамках «Иннопрома», а также осмотрит стенды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU График главы Свердловской области Евгения Куйвашева на время промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, будет зависеть от статусных гостей. При этом есть несколько мероприятий, где губернатор точно побывает. Об этом Евгений Куйвашев рассказал на встрече с редакторами уральских СМИ, посвященной «Иннопрому». «В первую очередь график будет зависеть от статусных гостей — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьеров Беларуси и Казахстана. Точно планирую быть на вручении премии Черепанова. Буду осматривать стенды», — рассказал Куйвашев. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.

График главы Свердловской области Евгения Куйвашева на время промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, будет зависеть от статусных гостей. При этом есть несколько мероприятий, где губернатор точно побывает. Об этом Евгений Куйвашев рассказал на встрече с редакторами уральских СМИ, посвященной «Иннопрому». «В первую очередь график будет зависеть от статусных гостей — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьеров Беларуси и Казахстана. Точно планирую быть на вручении премии Черепанова. Буду осматривать стенды», — рассказал Куйвашев. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.