Губернатор Куйвашев раскрыл свои планы на «Иннопром»

Губернатор Куйвашев подстраивает планы на «Иннопром» под статусных гостей
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ИННОПРОМ-2017. Второй день. Екатеринбург, куйвашев евгений, иннопром, портрет, иннопром2017, innoprom2017, innoprom
Евгений Куйвашев посетит несколько мероприятий в рамках «Иннопрома», а также осмотрит стенды Фото:

График главы Свердловской области Евгения Куйвашева на время промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, будет зависеть от статусных гостей. При этом есть несколько мероприятий, где губернатор точно побывает. Об этом Евгений Куйвашев рассказал на встрече с редакторами уральских СМИ, посвященной «Иннопрому».

«В первую очередь график будет зависеть от статусных гостей — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьеров Беларуси и Казахстана. Точно планирую быть на вручении премии Черепанова. Буду осматривать стенды», — рассказал Куйвашев.

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.

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График главы Свердловской области Евгения Куйвашева на время промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, будет зависеть от статусных гостей. При этом есть несколько мероприятий, где губернатор точно побывает. Об этом Евгений Куйвашев рассказал на встрече с редакторами уральских СМИ, посвященной «Иннопрому». «В первую очередь график будет зависеть от статусных гостей — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьеров Беларуси и Казахстана. Точно планирую быть на вручении премии Черепанова. Буду осматривать стенды», — рассказал Куйвашев. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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