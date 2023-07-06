Финансист предрек скорый обвал доллара

Курс доллара может снизиться к концу лета 2023 года. Такое заявление сделал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский на фоне падения рубля 6 июля.
«Ситуация [с курсом рубля] сложилась спекулятивная, некая валютная паника. Скорее всего, потом будет резкий откат. <…> Я думаю, что курс доллара к концу лета будет ниже, примерно 80-90 рублей», — сказал Дмитрий Голубовский в интервью «Национальной службе новостей».
Ранее курс рубля начал стремительно снижаться. Стоимость евро в какой-то момент превысила 100 рублей, а доллар начал стоить 92 рубля. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU сказал, что россиянам не стоит переводить сбережения в американскую валюту, так как сейчас в стране идет курс на дедолларизацию. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильность рубля связана с резким ростом экспорта и снижением импорта.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.