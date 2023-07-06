Финансист предрек скорый обвал доллара

Финансист Голубовский: курс доллара снизится к концу лета 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллар упадет к концу лета 2023 года, сказал Дмитрий Голубовский Фото:

Курс доллара может снизиться к концу лета 2023 года. Такое заявление сделал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский на фоне падения рубля 6 июля.

«Ситуация [с курсом рубля] сложилась спекулятивная, некая валютная паника. Скорее всего, потом будет резкий откат. <…> Я думаю, что курс доллара к концу лета будет ниже, примерно 80-90 рублей», — сказал Дмитрий Голубовский в интервью «Национальной службе новостей».

Ранее курс рубля начал стремительно снижаться. Стоимость евро в какой-то момент превысила 100 рублей, а доллар начал стоить 92 рубля. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU сказал, что россиянам не стоит переводить сбережения в американскую валюту, так как сейчас в стране идет курс на дедолларизацию. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильность рубля связана с резким ростом экспорта и снижением импорта.

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Курс доллара может снизиться к концу лета 2023 года. Такое заявление сделал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский на фоне падения рубля 6 июля. «Ситуация [с курсом рубля] сложилась спекулятивная, некая валютная паника. Скорее всего, потом будет резкий откат. <…> Я думаю, что курс доллара к концу лета будет ниже, примерно 80-90 рублей», — сказал Дмитрий Голубовский в интервью «Национальной службе новостей». Ранее курс рубля начал стремительно снижаться. Стоимость евро в какой-то момент превысила 100 рублей, а доллар начал стоить 92 рубля. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU сказал, что россиянам не стоит переводить сбережения в американскую валюту, так как сейчас в стране идет курс на дедолларизацию. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильность рубля связана с резким ростом экспорта и снижением импорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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