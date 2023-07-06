В Челябинской области с начала года выявили 587 тонн зараженных фруктов и овощей

В Челябинской области с начала 2023 года обнаружили 587,1 тонны зараженных овощей и фруктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«При проведении фитосанитарного контроля в 55 случаях были обнаружены карантинные вредные объекты. Общий объем зараженной продукции составил 587,1 тонны», — уточнили в ведомстве.
С нарушителями проведены беседы. Из зараженной продукции 363,4 тонны допустили к продаже, наличие щитовок в плодах оказалось не опасно. Еще 218,6 тонны допустили к реализации после обеззараживания и повторных исследований. В Германию возвратят 0,33 тонны продукции, еще 4,8 тонны другого товара уничтожено собственником.
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