06 июля 2023

В Челябинской области с начала года выявили 587 тонн зараженных фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, таможня, проверка, защитный костюм, таможенный контроль, россельхознадзор, еда, зелень, продукты питания, таможенник, фитосанитарный контроль
363,4 тонны из карантинной продукции допустили к продаже без обработки Фото:

В Челябинской области с начала 2023 года обнаружили 587,1 тонны зараженных овощей и фруктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При проведении фитосанитарного контроля в 55 случаях были обнаружены карантинные вредные объекты. Общий объем зараженной продукции составил 587,1 тонны», — уточнили в ведомстве.

С нарушителями проведены беседы. Из зараженной продукции 363,4 тонны допустили к продаже, наличие щитовок в плодах оказалось не опасно. Еще 218,6 тонны допустили к реализации после обеззараживания и повторных исследований. В Германию возвратят 0,33 тонны продукции, еще 4,8 тонны другого товара уничтожено собственником.

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В Челябинской области с начала 2023 года обнаружили 587,1 тонны зараженных овощей и фруктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При проведении фитосанитарного контроля в 55 случаях были обнаружены карантинные вредные объекты. Общий объем зараженной продукции составил 587,1 тонны», — уточнили в ведомстве. С нарушителями проведены беседы. Из зараженной продукции 363,4 тонны допустили к продаже, наличие щитовок в плодах оказалось не опасно. Еще 218,6 тонны допустили к реализации после обеззараживания и повторных исследований. В Германию возвратят 0,33 тонны продукции, еще 4,8 тонны другого товара уничтожено собственником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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