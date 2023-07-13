Челябинцы распродают свои Lexus и BMW. Скрин

14 июля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Самой дорогостоящей в рейтинге оказалась BMW X5 за 10,5 миллионов рублей Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинской области продажи премиальных марок машин с пробегом выросли на 48,9%. Самыми покупаемыми стали Lexus RX и BMW в возрасте до трех лет, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». «В апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми стали Lexus RX, BMW X5, BMW 3 серии, BMW 5 серии и BMW X1», — отметили URA.RU в «Авито». Доля модели Lexus RX среди продаж в премиум-сегменте составила 14,7%. На втором месте BMW X5 (7,4%), третье место в равных долях разделили BMW 3, BMW и BMW X1 (3,9%). Средняя стоимость таких автомобилей во втором квартале года составила 6 млн 775 тысяч рублей, что выше, чем по России (6 млн 680 тысяч рублей). При том самой дорогостоящей оказалась модель BMW X5 — 10,5 миллионов рублей. Лидером рейтинга по продажам стала модель Lexus RX скрин: таблица пресс-службы «Авито»

В Челябинской области продажи премиальных марок машин с пробегом выросли на 48,9%. Самыми покупаемыми стали Lexus RX и BMW в возрасте до трех лет, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». «В апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми стали Lexus RX, BMW X5, BMW 3 серии, BMW 5 серии и BMW X1», — отметили URA.RU в «Авито». Доля модели Lexus RX среди продаж в премиум-сегменте составила 14,7%. На втором месте BMW X5 (7,4%), третье место в равных долях разделили BMW 3, BMW и BMW X1 (3,9%). Средняя стоимость таких автомобилей во втором квартале года составила 6 млн 775 тысяч рублей, что выше, чем по России (6 млн 680 тысяч рублей). При том самой дорогостоящей оказалась модель BMW X5 — 10,5 миллионов рублей.