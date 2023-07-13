13 июля 2023

Челябинцы распродают свои Lexus и BMW. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, bmw, инспектор дпс, бмв, проверка документов
Самой дорогостоящей в рейтинге оказалась BMW X5 за 10,5 миллионов рублей Фото:

В Челябинской области продажи премиальных марок машин с пробегом выросли на 48,9%. Самыми покупаемыми стали Lexus RX и BMW в возрасте до трех лет, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

«В апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми стали Lexus RX, BMW X5, BMW 3 серии, BMW 5 серии и BMW X1», — отметили URA.RU в «Авито».

Доля модели Lexus RX среди продаж в премиум-сегменте составила 14,7%. На втором месте BMW X5 (7,4%), третье место в равных долях разделили BMW 3, BMW и BMW X1 (3,9%).

Средняя стоимость таких автомобилей во втором квартале года составила 6 млн 775 тысяч рублей, что выше, чем по России (6 млн 680 тысяч рублей). При том самой дорогостоящей оказалась модель BMW X5 — 10,5 миллионов рублей.

Лидером рейтинга по продажам стала модель Lexus RX
Лидером рейтинга по продажам стала модель Lexus RX

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В Челябинской области продажи премиальных марок машин с пробегом выросли на 48,9%. Самыми покупаемыми стали Lexus RX и BMW в возрасте до трех лет, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». «В апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми стали Lexus RX, BMW X5, BMW 3 серии, BMW 5 серии и BMW X1», — отметили URA.RU в «Авито». Доля модели Lexus RX среди продаж в премиум-сегменте составила 14,7%. На втором месте BMW X5 (7,4%), третье место в равных долях разделили BMW 3, BMW и BMW X1 (3,9%). Средняя стоимость таких автомобилей во втором квартале года составила 6 млн 775 тысяч рублей, что выше, чем по России (6 млн 680 тысяч рублей). При том самой дорогостоящей оказалась модель BMW X5 — 10,5 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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