На Челябинскую область надвигаются грозы, град, туманы. Скрин

17 июля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Непогода в Челябинской области установится 18 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 18 июля ожидаются грозы, град и туманы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В регион 18 июля придут дожди, грозы и туманы, днем возможен также град. Ночью температура опустится до плюс 11-16 градусов, при прояснении может упасть до плюс восьми. Днем температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, в низинах может опуститься вплоть до 18. Поднимется ветер, местами порывы достигнут 14 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 18 июля будет дождь, днем еще и гроза. Температура ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — 23-25. Порывы ветра не должны превысить скорость 5-10 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области 18 июля ожидаются грозы, град и туманы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В регион 18 июля придут дожди, грозы и туманы, днем возможен также град. Ночью температура опустится до плюс 11-16 градусов, при прояснении может упасть до плюс восьми. Днем температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, в низинах может опуститься вплоть до 18. Поднимется ветер, местами порывы достигнут 14 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 18 июля будет дождь, днем еще и гроза. Температура ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — 23-25. Порывы ветра не должны превысить скорость 5-10 метров в секунду.