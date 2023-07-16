В Челябинской области 18 июля ожидаются грозы, град и туманы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«В регион 18 июля придут дожди, грозы и туманы, днем возможен также град. Ночью температура опустится до плюс 11-16 градусов, при прояснении может упасть до плюс восьми. Днем температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, в низинах может опуститься вплоть до 18. Поднимется ветер, местами порывы достигнут 14 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.
В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 18 июля будет дождь, днем еще и гроза. Температура ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — 23-25. Порывы ветра не должны превысить скорость 5-10 метров в секунду.
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