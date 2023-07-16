16 июля 2023

На Челябинскую область надвигаются грозы, град, туманы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, доджь
Непогода в Челябинской области установится 18 июля Фото:

В Челябинской области 18 июля ожидаются грозы, град и туманы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В регион 18 июля придут дожди, грозы и туманы, днем возможен также град. Ночью температура опустится до плюс 11-16 градусов, при прояснении может упасть до плюс восьми. Днем температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, в низинах может опуститься вплоть до 18. Поднимется ветер, местами порывы достигнут 14 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 18 июля будет дождь, днем еще и гроза. Температура ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — 23-25. Порывы ветра не должны превысить скорость 5-10 метров в секунду.

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В Челябинской области 18 июля ожидаются грозы, град и туманы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В регион 18 июля придут дожди, грозы и туманы, днем возможен также град. Ночью температура опустится до плюс 11-16 градусов, при прояснении может упасть до плюс восьми. Днем температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, в низинах может опуститься вплоть до 18. Поднимется ветер, местами порывы достигнут 14 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 18 июля будет дождь, днем еще и гроза. Температура ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — 23-25. Порывы ветра не должны превысить скорость 5-10 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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