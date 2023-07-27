В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний подросток. Ориентировка на поиски школьника появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в социальной сети.
«Землянов Владислав ушел 27 июля из частного дома по улице Демьяна Бедного, дом 3. По настоящее время местонахождение 13-летнего подростка неизвестно», — сообщается в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
У ребенка темные волосы и карие глаза. Был одет в белую футболку с синими полосками на рукавах, черные штаны с надписью «Адидас», обрезанные под шорты, и черные сланцы. Любую информацию о передвижениях и местонахождении подростка просят сообщать в полицию или в отряд.
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