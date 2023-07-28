Техника расчищает заросшее русло реки Миасс в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинска показали эффективность работы двух самоходных экскаваторов, которые ежедневно очищают русло реки Миасс от водорослей и мусора. Видео процесса было снято в течении двух часов и ужато до одной минуты.

«Самоходные экскаваторы работают каждый день. Они должны срезать ряску, водоросли и собирать мусор с поверхности. Посмотрите всего за минуту, что из этого вышло», — говорится в telegram-канале «odinobl».

Ранее URA.RU сообщало, что из реки Миасс в Челябинске за две недели в июне извлекли 54 кубометра мусора. Это водоросли, пластик, а также крупногабаритный мусор: бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.