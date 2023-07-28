Челябинцам показали эффект от очистки реки Миасс. Видео

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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, жилье, недвижимость, новостройки, река миасс , лето в городе
Техника расчищает заросшее русло реки Миасс в Челябинске Фото:

Жителям Челябинска показали эффективность работы двух самоходных экскаваторов, которые ежедневно очищают русло реки Миасс от водорослей и мусора. Видео процесса было снято в течении двух часов и ужато до одной минуты.

«Самоходные экскаваторы работают каждый день. Они должны срезать ряску, водоросли и собирать мусор с поверхности. Посмотрите всего за минуту, что из этого вышло», — говорится в telegram-канале «odinobl».

Ранее URA.RU сообщало, что из реки Миасс в Челябинске за две недели в июне извлекли 54 кубометра мусора. Это водоросли, пластик, а также крупногабаритный мусор: бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

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Жителям Челябинска показали эффективность работы двух самоходных экскаваторов, которые ежедневно очищают русло реки Миасс от водорослей и мусора. Видео процесса было снято в течении двух часов и ужато до одной минуты. «Самоходные экскаваторы работают каждый день. Они должны срезать ряску, водоросли и собирать мусор с поверхности. Посмотрите всего за минуту, что из этого вышло», — говорится в telegram-канале «odinobl». Ранее URA.RU сообщало, что из реки Миасс в Челябинске за две недели в июне извлекли 54 кубометра мусора. Это водоросли, пластик, а также крупногабаритный мусор: бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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