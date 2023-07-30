Раскрыта причина смерти мужа певицы Натали

ТАСС: муж певицы Натали умер из-за последствий коронавируса
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Муж Натали Александр Рудин два года боролся с последствиями COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Супруг российской певицы Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин скончался из-за последствий коронавируса. Такую причину смерти озвучила сама артистка.

«Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», — сказала Натали ТАСС.

Telegram-канал Shot сообщает аналогичную причину смерти. Издание уточняет, что продюсер переболел COVID два года назад, в последние месяцы чувствовал себя лучше. А МK.RU причиной смерти Рудина называет самоубийство. Его тело якобы нашли под окнами дома. Источника информации издание не называет.

Рудину было 53 года. Его похоронят в родном городе Дзержинске. В 2020 году у Натали умер отец, а две недели назад скончался свекор.

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Супруг российской певицы Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин скончался из-за последствий коронавируса. Такую причину смерти озвучила сама артистка. «Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», — сказала Натали ТАСС. Telegram-канал Shot сообщает аналогичную причину смерти. Издание уточняет, что продюсер переболел COVID два года назад, в последние месяцы чувствовал себя лучше. А МK.RU причиной смерти Рудина называет самоубийство. Его тело якобы нашли под окнами дома. Источника информации издание не называет. Рудину было 53 года. Его похоронят в родном городе Дзержинске. В 2020 году у Натали умер отец, а две недели назад скончался свекор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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