Раскрыта причина смерти мужа певицы Натали

Супруг российской певицы Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин скончался из-за последствий коронавируса. Такую причину смерти озвучила сама артистка.
«Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», — сказала Натали ТАСС.
Telegram-канал Shot сообщает аналогичную причину смерти. Издание уточняет, что продюсер переболел COVID два года назад, в последние месяцы чувствовал себя лучше. А МK.RU причиной смерти Рудина называет самоубийство. Его тело якобы нашли под окнами дома. Источника информации издание не называет.
Рудину было 53 года. Его похоронят в родном городе Дзержинске. В 2020 году у Натали умер отец, а две недели назад скончался свекор.
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