WSJ: США направили военные корабли, чтобы следить за Россией

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США предпринимают усилия по отслеживанию местонахождения кораблей РФ, пишет WSJ Фото:

Четыре эсминца США были направлены для мониторинга движения российских и китайских кораблей в районе Аляски. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Четыре американских эсминца были отправлены для наблюдения за российскими и китайскими кораблями», — говорится в материале газеты. Там добавили, что представитель Северного командования США подтвердил, что Россия и Китай провели совместное военно-морское патрулирование в этом районе, но не раскрыл точное количество и местоположение кораблей.

Представитель министерства обороны США также подтвердил, что четыре эсминца СШАотслеживают движение флотилии. Эти четыре корабля дополняют морской патрульно-разведывательный самолет США, который уже находится в районе. Адмирал Джон Акилино отметил в прошлом месяце, что США уже начали наблюдать за движением российских и китайских кораблей, и пытаются определить их возможное направление, заключили в газете.

Ранее стало известно, что российский и китайский флоты проводят третье совместное патрулирование акватории Тихого океана. Военные корабли обеих стран сформировали совместный отряд и начали движение по предварительно согласованному маршруту.

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Четыре эсминца США были направлены для мониторинга движения российских и китайских кораблей в районе Аляски. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Четыре американских эсминца были отправлены для наблюдения за российскими и китайскими кораблями», — говорится в материале газеты. Там добавили, что представитель Северного командования США подтвердил, что Россия и Китай провели совместное военно-морское патрулирование в этом районе, но не раскрыл точное количество и местоположение кораблей. Представитель министерства обороны США также подтвердил, что четыре эсминца СШАотслеживают движение флотилии. Эти четыре корабля дополняют морской патрульно-разведывательный самолет США, который уже находится в районе. Адмирал Джон Акилино отметил в прошлом месяце, что США уже начали наблюдать за движением российских и китайских кораблей, и пытаются определить их возможное направление, заключили в газете. Ранее стало известно, что российский и китайский флоты проводят третье совместное патрулирование акватории Тихого океана. Военные корабли обеих стран сформировали совместный отряд и начали движение по предварительно согласованному маршруту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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