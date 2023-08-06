WSJ: США направили военные корабли, чтобы следить за Россией

США предпринимают усилия по отслеживанию местонахождения кораблей РФ, пишет WSJФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Четыре эсминца США были направлены для мониторинга движения российских и китайских кораблей в районе Аляски. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Четыре американских эсминца были отправлены для наблюдения за российскими и китайскими кораблями», — говорится в материале газеты. Там добавили, что представитель Северного командования США подтвердил, что Россия и Китай провели совместное военно-морское патрулирование в этом районе, но не раскрыл точное количество и местоположение кораблей.
Представитель министерства обороны США также подтвердил, что четыре эсминца СШАотслеживают движение флотилии. Эти четыре корабля дополняют морской патрульно-разведывательный самолет США, который уже находится в районе. Адмирал Джон Акилино отметил в прошлом месяце, что США уже начали наблюдать за движением российских и китайских кораблей, и пытаются определить их возможное направление, заключили в газете.
Ранее стало известно, что российский и китайский флоты проводят третье совместное патрулирование акватории Тихого океана. Военные корабли обеих стран сформировали совместный отряд и начали движение по предварительно согласованному маршруту.
Четыре эсминца США были направлены для мониторинга движения российских и китайских кораблей в районе Аляски. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Четыре американских эсминца были отправлены для наблюдения за российскими и китайскими кораблями», — говорится в материале газеты. Там добавили, что представитель Северного командования США подтвердил, что Россия и Китай провели совместное военно-морское патрулирование в этом районе, но не раскрыл точное количество и местоположение кораблей. Представитель министерства обороны США также подтвердил, что четыре эсминца СШАотслеживают движение флотилии. Эти четыре корабля дополняют морской патрульно-разведывательный самолет США, который уже находится в районе. Адмирал Джон Акилино отметил в прошлом месяце, что США уже начали наблюдать за движением российских и китайских кораблей, и пытаются определить их возможное направление, заключили в газете. Ранее стало известно, что российский и китайский флоты проводят третье совместное патрулирование акватории Тихого океана. Военные корабли обеих стран сформировали совместный отряд и начали движение по предварительно согласованному маршруту.