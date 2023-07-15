Bloomberg: Россия и Китай провели рекордное число военных учений 16 июля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 + Россия и Китай усиливают военное взаимодействие, пишет Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg. «В 2022 году российские и китайские вооруженные силы провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет», — говорится в материале агентства. Там добавили, что этот показатель составляет две трети от общего количества учений, которые провел Китай в прошлом году. Большинство учений были двусторонними, но некоторые также включали участие третьих стран, таких как Иран и Сирия. Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что планируется очередное проведение совместных учений Москвы и Пекина «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Китай является организатором военных маневров, передает «Национальная служба новостей». Также Россия и Китай заключили Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР, сообщает телеканал 360. В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg. «В 2022 году российские и китайские вооруженные силы провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет», — говорится в материале агентства. Там добавили, что этот показатель составляет две трети от общего количества учений, которые провел Китай в прошлом году. Большинство учений были двусторонними, но некоторые также включали участие третьих стран, таких как Иран и Сирия. Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что планируется очередное проведение совместных учений Москвы и Пекина «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Китай является организатором военных маневров, передает «Национальная служба новостей». Также Россия и Китай заключили Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям