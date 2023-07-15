15 июля 2023

Bloomberg: Россия и Китай провели рекордное число военных учений

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, военные учения, полигон
Россия и Китай усиливают военное взаимодействие, пишет Bloomberg Фото:

В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«В 2022 году российские и китайские вооруженные силы провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет», — говорится в материале агентства. Там добавили, что этот показатель составляет две трети от общего количества учений, которые провел Китай в прошлом году.

Большинство учений были двусторонними, но некоторые также включали участие третьих стран, таких как Иран и Сирия. Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне, заключил автор статьи.

Ранее стало известно, что планируется очередное проведение совместных учений Москвы и Пекина «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Китай является организатором военных маневров, передает «Национальная служба новостей». Также Россия и Китай заключили Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР, сообщает телеканал 360.

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В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg. «В 2022 году российские и китайские вооруженные силы провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет», — говорится в материале агентства. Там добавили, что этот показатель составляет две трети от общего количества учений, которые провел Китай в прошлом году. Большинство учений были двусторонними, но некоторые также включали участие третьих стран, таких как Иран и Сирия. Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что планируется очередное проведение совместных учений Москвы и Пекина «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Китай является организатором военных маневров, передает «Национальная служба новостей». Также Россия и Китай заключили Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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