Куйвашев дал важное поручение строителям в сгоревшей Шайдурихе Куйвашев поручил за две недели спланировать новые дома в сгоревшей Шайдурихе 10 августа 2023 в 14:40 Размер текста - 17 + Губернатор спроектировать новые дома в сгоревшей Шайдурихе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в максимально короткий срок спланировать дома в сгоревшей Шайдурихе. Об этом сообщает департамент информполитики региона. «Люди должны четко знать, где их дом должен стоять. Прошу не затягивать, потому что я пообещал, что в течение двух недель эта работа будет завершена», — сказал глава региона. Сейчас в пострадавшем селе завершена так называемая посадка 14 домов, которые хотят отстроить. Также подготовлены необходимые для начала строительства документы, в ближайшее время начнут заключать контракты. Всего в Шайдурихе сгорело около 40 домов. Возгорание началось с базы отдыха, расположенной неподалеку. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в максимально короткий срок спланировать дома в сгоревшей Шайдурихе. Об этом сообщает департамент информполитики региона. «Люди должны четко знать, где их дом должен стоять. Прошу не затягивать, потому что я пообещал, что в течение двух недель эта работа будет завершена», — сказал глава региона. Сейчас в пострадавшем селе завершена так называемая посадка 14 домов, которые хотят отстроить. Также подготовлены необходимые для начала строительства документы, в ближайшее время начнут заключать контракты. Всего в Шайдурихе сгорело около 40 домов. Возгорание началось с базы отдыха, расположенной неподалеку. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям