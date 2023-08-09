09 августа 2023

Куйвашев дал важное поручение строителям в сгоревшей Шайдурихе

Куйвашев поручил за две недели спланировать новые дома в сгоревшей Шайдурихе
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор спроектировать новые дома в сгоревшей Шайдурихе Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в максимально короткий срок спланировать дома в сгоревшей Шайдурихе. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Люди должны четко знать, где их дом должен стоять. Прошу не затягивать, потому что я пообещал, что в течение двух недель эта работа будет завершена», — сказал глава региона.

Сейчас в пострадавшем селе завершена так называемая посадка 14 домов, которые хотят отстроить. Также подготовлены необходимые для начала строительства документы, в ближайшее время начнут заключать контракты.

Всего в Шайдурихе сгорело около 40 домов. Возгорание началось с базы отдыха, расположенной неподалеку. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в максимально короткий срок спланировать дома в сгоревшей Шайдурихе. Об этом сообщает департамент информполитики региона. «Люди должны четко знать, где их дом должен стоять. Прошу не затягивать, потому что я пообещал, что в течение двух недель эта работа будет завершена», — сказал глава региона. Сейчас в пострадавшем селе завершена так называемая посадка 14 домов, которые хотят отстроить. Также подготовлены необходимые для начала строительства документы, в ближайшее время начнут заключать контракты. Всего в Шайдурихе сгорело около 40 домов. Возгорание началось с базы отдыха, расположенной неподалеку. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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