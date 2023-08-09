Куйвашев дал важное поручение строителям в сгоревшей Шайдурихе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в максимально короткий срок спланировать дома в сгоревшей Шайдурихе. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
«Люди должны четко знать, где их дом должен стоять. Прошу не затягивать, потому что я пообещал, что в течение двух недель эта работа будет завершена», — сказал глава региона.
Сейчас в пострадавшем селе завершена так называемая посадка 14 домов, которые хотят отстроить. Также подготовлены необходимые для начала строительства документы, в ближайшее время начнут заключать контракты.
Всего в Шайдурихе сгорело около 40 домов. Возгорание началось с базы отдыха, расположенной неподалеку. Распространению огня способствовали аномальная жара и сильный ветер.
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