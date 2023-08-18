18 августа 2023

Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за одиночества

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Норвежский террорист судится с государством из-за одиночества в тюрьме Фото:

В Норвегии осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал в суд на государство из-за чувства одиночества, которое его преследует в тюрьме. Об этом сообщили в британской прессе.

«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — рассказал Reuters адвокат Брейвика.

По словам адвоката, в 2022 году Брейвика перевели в другую тюрьму. Юрист надеялся, что на новом месте будут лучшие условия, где осужденный сможет встречаться с другими людьми. Однако этого не произошло. Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы после того, как он совершил серию терактов летом 2011 года.

По мнению осужденного, отсутствие общения с другими заключенными нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. В ней говорится, что никто не должен в тюрьме подвергаться негуманному или унижающему обращению.

Ранее норвежский суд вынес решение относительно прошения об условно-досрочном освобождении Брейвика. Согласно решения суда террорист по УДО не выйдет. Его посчитали опасным для общества.

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В Норвегии осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал в суд на государство из-за чувства одиночества, которое его преследует в тюрьме. Об этом сообщили в британской прессе. «Брейвик подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — рассказал Reuters адвокат Брейвика. По словам адвоката, в 2022 году Брейвика перевели в другую тюрьму. Юрист надеялся, что на новом месте будут лучшие условия, где осужденный сможет встречаться с другими людьми. Однако этого не произошло. Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы после того, как он совершил серию терактов летом 2011 года. По мнению осужденного, отсутствие общения с другими заключенными нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. В ней говорится, что никто не должен в тюрьме подвергаться негуманному или унижающему обращению. Ранее норвежский суд вынес решение относительно прошения об условно-досрочном освобождении Брейвика. Согласно решения суда террорист по УДО не выйдет. Его посчитали опасным для общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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