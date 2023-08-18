Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за одиночества

19 августа 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Норвежский террорист судится с государством из-за одиночества в тюрьме Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Норвегии осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал в суд на государство из-за чувства одиночества, которое его преследует в тюрьме. Об этом сообщили в британской прессе. «Брейвик подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — рассказал Reuters адвокат Брейвика. По словам адвоката, в 2022 году Брейвика перевели в другую тюрьму. Юрист надеялся, что на новом месте будут лучшие условия, где осужденный сможет встречаться с другими людьми. Однако этого не произошло. Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы после того, как он совершил серию терактов летом 2011 года. По мнению осужденного, отсутствие общения с другими заключенными нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. В ней говорится, что никто не должен в тюрьме подвергаться негуманному или унижающему обращению. Ранее норвежский суд вынес решение относительно прошения об условно-досрочном освобождении Брейвика. Согласно решения суда террорист по УДО не выйдет. Его посчитали опасным для общества.

В Норвегии осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал в суд на государство из-за чувства одиночества, которое его преследует в тюрьме. Об этом сообщили в британской прессе. «Брейвик подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — рассказал Reuters адвокат Брейвика. По словам адвоката, в 2022 году Брейвика перевели в другую тюрьму. Юрист надеялся, что на новом месте будут лучшие условия, где осужденный сможет встречаться с другими людьми. Однако этого не произошло. Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы после того, как он совершил серию терактов летом 2011 года. По мнению осужденного, отсутствие общения с другими заключенными нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. В ней говорится, что никто не должен в тюрьме подвергаться негуманному или унижающему обращению. Ранее норвежский суд вынес решение относительно прошения об условно-досрочном освобождении Брейвика. Согласно решения суда террорист по УДО не выйдет. Его посчитали опасным для общества.