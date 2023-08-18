Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за одиночества

В Норвегии осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал в суд на государство из-за чувства одиночества, которое его преследует в тюрьме. Об этом сообщили в британской прессе.
«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — рассказал
По словам адвоката, в 2022 году Брейвика перевели в другую тюрьму. Юрист надеялся, что на новом месте будут лучшие условия, где осужденный сможет встречаться с другими людьми. Однако этого не произошло. Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы после того, как он совершил серию терактов летом 2011 года.
По мнению осужденного, отсутствие общения с другими заключенными нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. В ней говорится, что никто не должен в тюрьме подвергаться негуманному или унижающему обращению.
Ранее норвежский суд вынес решение относительно прошения об условно-досрочном освобождении Брейвика. Согласно решения суда террорист по УДО не выйдет. Его посчитали опасным для общества.
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