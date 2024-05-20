Расследование гибели Раиси и защита Белгорода: главные заявления Пескова при общении с прессой

Россия пока не получала от Тегерана просьб присоединиться к расследованию гибели президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета 19 мая. Также РФ намерена создать санитарную зону, чтобы защитить мирных жителей Белгорода от обстрелов ВСУ. Эти и другие заявления пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Будет ли Россия помогать расследовать гибель Раиси
Москва не получала от Тегерана просьб помочь в расследовании гибели иранского лидера, заявил Песков. Он уточнил, что также ничего не известно об участии России в похоронах Раиси 21 мая.
Как Россия среагировала на крушение вертолета с иранским лидером
Как только стало известно о крушении вертолета с Раиси на борту, президент России Владимир Путин оперативно собрал глав МЧС и Минобороны, а также посла Ирана в Москве. По словам Пескова, за кратчайшие сроки была организована спасательная группа из 60 человек. Также российский лидер поручил отправить на поиски Раиси два самолета и вертолет.
Как будут защищать Белгород от атак ВСУ
Песков подтвердил намерение России создать санитарную зону для защиты граждан от обстрелов ВСУ. Представитель Кремля уточнил, что эта зона отодвинет украинские расчеты от Белгородской области и других приграничных регионов.
Повлияет ли нелегитимность Зеленского на ход СВО
У президента Украины Владимира Зеленского 20 мая заканчиваются полномочия главы государства. Тем не менее этот факт не скажется на ходе спецоперации, отметил Песков.
Что в Кремле думают о запрете крупных СМИ в ЕС
Совет Евросоюза запретил вещание крупных российских СМИ, среди которых «Известия», РИА Новости и «Российская газета» на территории объединения стран. Однако пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у этих ресурсов и так не было вещания в ЕС. «Нужно разобраться, что имеется в виду», — сказал Песков журналистам.
Что известно о российских ядерных учениях
В начале мая Минобороны РФ анонсировало учения с применением нестратегического ядерного оружия. На вопрос о подробностях по грядущим мероприятиям Песков заявил, что это находится в компетенции оборонного ведомства. Он лишь уточнил, что учения будут проведены в соответствующие сроки.
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