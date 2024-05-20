Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

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Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за радушный прием в Китае Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, который был организован для российского лидера. Тот посетил Китай 15 мая с государственным визитом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Дорогой друг. Хотел бы выразить Вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в КНР. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления», — указано в обращении российского президента к Си Цзиньпину. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами. Путин также отметил, что будет рад дальнейшему обсуждению и решению различных вопросов.

Владимир Путин посетил Китай 15 мая для встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем. Лидеры обсудили как украинский вопрос, так и другие внешнеполитические проблемы. Российского лидера встретили в КНР торжественно.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, который был организован для российского лидера. Тот посетил Китай 15 мая с государственным визитом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Дорогой друг. Хотел бы выразить Вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в КНР. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления», — указано в обращении российского президента к Си Цзиньпину. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами. Путин также отметил, что будет рад дальнейшему обсуждению и решению различных вопросов. Владимир Путин посетил Китай 15 мая для встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем. Лидеры обсудили как украинский вопрос, так и другие внешнеполитические проблемы. Российского лидера встретили в КНР торжественно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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