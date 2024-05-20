Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

20 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за радушный прием в Китае Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, который был организован для российского лидера. Тот посетил Китай 15 мая с государственным визитом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Дорогой друг. Хотел бы выразить Вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в КНР. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления», — указано в обращении российского президента к Си Цзиньпину. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами. Путин также отметил, что будет рад дальнейшему обсуждению и решению различных вопросов. Владимир Путин посетил Китай 15 мая для встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем. Лидеры обсудили как украинский вопрос, так и другие внешнеполитические проблемы. Российского лидера встретили в КНР торжественно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, который был организован для российского лидера. Тот посетил Китай 15 мая с государственным визитом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Дорогой друг. Хотел бы выразить Вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в КНР. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления», — указано в обращении российского президента к Си Цзиньпину. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами. Путин также отметил, что будет рад дальнейшему обсуждению и решению различных вопросов. Владимир Путин посетил Китай 15 мая для встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем. Лидеры обсудили как украинский вопрос, так и другие внешнеполитические проблемы. Российского лидера встретили в КНР торжественно.