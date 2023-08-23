Родителям пострадавшего мальчика тяжело видеть обидчика сына, гуляющим на свободе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Мать ребенка, который пострадал от насильственных действий в спецшколе № 124 Екатеринбурга, возмущена, что обидчик ее сына разгуливает на свободе. В отличие от двух других подозреваемых подросток не заключен под стражу и наслаждается радостями жизни. Женщина рассказала URA.RU о том, как встретила молодого человека на улице города.

«Видела этого парня с родителями. Они заходили в магазин, затаривались пивом, шли гулять, радовались жизни. Еще он съездил отдохнуть в лагерь, выкладывал фотографии, делился впечатлениями. А моему ребенку не дали путевку, не предоставили психолога и даже не извинились. Почему так? Почему такая несправедливость?» — задалась вопросом женщина.

Она добавила, что ее возмущает ситуация в целом. Так, по ее словам, директор спецшколы, где вскрылись факты сексуального насилия над детьми, уволилась по собственному желанию. «На суде прозвучало, что руководитель, уходя, получила 300-процентную премию. Это за что? За то, что в ее учреждении насиловали ребят?» — продолжает женщина.

Скандал в спецшколе № 124 вспыхнул весной, когда стало известно, что в стенах заведения проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который практиковал такие наказания за провинности.

Позже двое воспитанников были заключены под арест. «Потерпевшие стеснялись и боялись рассказывать о дополнительных эпизодах, но следователям удалось наладить с ними психологический контакт. Так всплыл третий подозреваемый, но ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий», — пояснил источник, близкий к следствию.

Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского следственного комитета. Там воздержались от комментария.

Третий подозреваемый находится на свободе, и это возмущает родителей его жертвы Фото: читатель URA.RU