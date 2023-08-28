Минобороны Украины отправило на фронт «Большого Бандерика»

Украина начала использовать на фронте новый беспилотник
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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Против России начали использовать новый военный беспилотник Фото:

Мининстерство обороны Украины отправило на фронт ударный дрон «Большой Бандерик». Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Восемь мощных моторов обеспечивают надежную работу. Нагрузка до 31,5 кг- готовность к различным задачам. Мультифункциональная система сбрасывания — точная доставка различных типов боеприпасов», — говорится в сообщении.

Там добавили, что дроном можно управлять из любой точки мира. Само устройство способно функционировать, в снег и при шквалистом ветре. Работа систем радио-электронной борьбы также не повлияет на дрон.

Название «Бандерик» выбрано символичное. Предположительно, оно связано с именем организатора националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры, который выступал против советской власти и боролся за независимость украинского государства.

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Мининстерство обороны Украины отправило на фронт ударный дрон «Большой Бандерик». Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Восемь мощных моторов обеспечивают надежную работу. Нагрузка до 31,5 кг- готовность к различным задачам. Мультифункциональная система сбрасывания — точная доставка различных типов боеприпасов», — говорится в сообщении. Там добавили, что дроном можно управлять из любой точки мира. Само устройство способно функционировать, в снег и при шквалистом ветре. Работа систем радио-электронной борьбы также не повлияет на дрон. Название «Бандерик» выбрано символичное. Предположительно, оно связано с именем организатора националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры, который выступал против советской власти и боролся за независимость украинского государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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