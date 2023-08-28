Минобороны Украины отправило на фронт «Большого Бандерика»

Мининстерство обороны Украины отправило на фронт ударный дрон «Большой Бандерик». Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Восемь мощных моторов обеспечивают надежную работу. Нагрузка до 31,5 кг- готовность к различным задачам. Мультифункциональная система сбрасывания — точная доставка различных типов боеприпасов», — говорится в сообщении.
Там добавили, что дроном можно управлять из любой точки мира. Само устройство способно функционировать, в снег и при шквалистом ветре. Работа систем радио-электронной борьбы также не повлияет на дрон.
Название «Бандерик» выбрано символичное. Предположительно, оно связано с именем организатора националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры, который выступал против советской власти и боролся за независимость украинского государства.
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