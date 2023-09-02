Шаповалов: Путин меняет российское образование

02 сентября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Благодаря Владимиру Путину в России прогрессирует образование, заявил Владимир Шаповалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская система образования прогрессирует благодаря изменениям, главный инициатор которых — президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. «Уже сейчас в наших школах используется единый учебник истории. Скоро появятся аналогичные учебники по другим предметам. Владимир Путин положил конец неразберихе и беспорядку. В наших школах устанавливается единый государственный стандарт, гарантирующий высокий уровень образования», — заявил Владимир Шаповалов в разговоре с изданием «Ридус». Он также отметил, что Путин открыл первого сентября школы в пяти регионах России. К тому же, по словам, Шаповалова, в РФ активно развивается материально-техническое оснащение школ. В учебных заведениях появляется современная техника, а классы получают доступ к высокоскоростному интернету. По мнению Шаповалова, Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по техническому оснащению образовательного процесса. Все эти изменения связаны с программами, которые утверждал Путин. Новость по теме Где смотреть, как Путин разговаривает со школьниками о важном Шаповалов положительно оценил, что в школах вводится начальная военная подготовка. По его словам, в современной России — это важно, ведь страна взяла курс на формирование патриотического воспитания и созидательного труда среди подрастающего поколения. В День знаний Путин провел открытый урок «Разговоры о важном». На нем он со школьниками обсудил проблемы в тех сферах, которые они заняты. Во время встречи глава России отмечал, что это конференция проходит в формате обмена мнениями. Ранее президент России запустил эксперимент по отказу от Болонской системы. Это связано с перестройкой высшего образования, где задачи по подготовке специалистов будет определять государство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская система образования прогрессирует благодаря изменениям, главный инициатор которых — президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. «Уже сейчас в наших школах используется единый учебник истории. Скоро появятся аналогичные учебники по другим предметам. Владимир Путин положил конец неразберихе и беспорядку. В наших школах устанавливается единый государственный стандарт, гарантирующий высокий уровень образования», — заявил Владимир Шаповалов в разговоре с изданием «Ридус». Он также отметил, что Путин открыл первого сентября школы в пяти регионах России. К тому же, по словам, Шаповалова, в РФ активно развивается материально-техническое оснащение школ. В учебных заведениях появляется современная техника, а классы получают доступ к высокоскоростному интернету. По мнению Шаповалова, Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по техническому оснащению образовательного процесса. Все эти изменения связаны с программами, которые утверждал Путин. Шаповалов положительно оценил, что в школах вводится начальная военная подготовка. По его словам, в современной России — это важно, ведь страна взяла курс на формирование патриотического воспитания и созидательного труда среди подрастающего поколения. В День знаний Путин провел открытый урок «Разговоры о важном». На нем он со школьниками обсудил проблемы в тех сферах, которые они заняты. Во время встречи глава России отмечал, что это конференция проходит в формате обмена мнениями. Ранее президент России запустил эксперимент по отказу от Болонской системы. Это связано с перестройкой высшего образования, где задачи по подготовке специалистов будет определять государство.