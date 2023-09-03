В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов ВСУ

Генерал Бэрронс: Запад нарастит поставки боеприпасов ВСУ к середине 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпас.сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм
Западные боеприпасы поступят на Украину к середине 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад нарастит поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины к середине 2024 года. Об этом рассказал британский генерал в отставке Ричард Бэрронс.

«Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в достаточном количестве как минимум до середины 2024 года», — написал Бэрронс в статье британской газеты Financial Times. По его словам, на данный момент военный успех Киева зависит от стран-союзников, которые наращивают свою оборонную промышленность.

Ранее украинские военные заявили, что количество снарядов у ВС РФ в десять раз превышает объем вооружения военнослужащих Украины. Они признались, что измучены происходящим, передает «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киеву будет тяжело без западных партнеров, так как ВСУ испытывают постоянную нехватку оружия.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад нарастит поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины к середине 2024 года. Об этом рассказал британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. «Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в достаточном количестве как минимум до середины 2024 года», — написал Бэрронс в статье британской газеты Financial Times. По его словам, на данный момент военный успех Киева зависит от стран-союзников, которые наращивают свою оборонную промышленность. Ранее украинские военные заявили, что количество снарядов у ВС РФ в десять раз превышает объем вооружения военнослужащих Украины. Они признались, что измучены происходящим, передает «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киеву будет тяжело без западных партнеров, так как ВСУ испытывают постоянную нехватку оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...