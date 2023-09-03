Макс Ферстаппен 10 раз подряд заканчивал гонку первым
Нидерландский пилот Макс Ферстаппен установил новый рекорд в «Формуле-1» по числу побед, идущих подряд (10). Ранее рекорд принадлежал немецкому гонщику Себастьяну Феттелю.
«25-летний нидерландец выиграл десятый „Гран-при“ подряд и 11-й в текущем сезоне „Формулы-1“. Он побил рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед в 2013 году)», — передает интернет-портал Спорт-Экспесс. Отмечается, что второе место в гонке 3 сентября занял пилот «Ред Булла» Серхио Перес. Он отстал от Ферстаппена на 6,064 секунды. Заезд состоялся на автодроме в Монце.
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