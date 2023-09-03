Макс Ферстаппен установил новый рекорд в «Формуле-1»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Макс Ферстаппен 10 раз подряд заканчивал гонку первым Фото:

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен установил новый рекорд в «Формуле-1» по числу побед, идущих подряд (10). Ранее рекорд принадлежал немецкому гонщику Себастьяну Феттелю.

«25-летний нидерландец выиграл десятый „Гран-при“ подряд и 11-й в текущем сезоне „Формулы-1“. Он побил рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед в 2013 году)», — передает интернет-портал Спорт-Экспесс. Отмечается, что второе место в гонке 3 сентября занял пилот «Ред Булла» Серхио Перес. Он отстал от Ферстаппена на 6,064 секунды. Заезд состоялся на автодроме в Монце.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нидерландский пилот Макс Ферстаппен установил новый рекорд в «Формуле-1» по числу побед, идущих подряд (10). Ранее рекорд принадлежал немецкому гонщику Себастьяну Феттелю. «25-летний нидерландец выиграл десятый „Гран-при“ подряд и 11-й в текущем сезоне „Формулы-1“. Он побил рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед в 2013 году)», — передает интернет-портал Спорт-Экспесс. Отмечается, что второе место в гонке 3 сентября занял пилот «Ред Булла» Серхио Перес. Он отстал от Ферстаппена на 6,064 секунды. Заезд состоялся на автодроме в Монце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...