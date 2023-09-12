В Челябинске 8,3% питьевой воды не соответствует нормативам

27 проб из 290 не соответствуют гигиеническим нормативам по питьевой воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске за год количество проб питьевой воды из холодного водоснабжения несоответствующее санитарно-химическим нормам увеличилась до 8,3%. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

«Из 290 отобранных проб холодной питьевой воды из городского водопровода по санитарно-химическим показателям не соответствует 8,3%. С января по август проверено 290 точек, в прошлом году пробы были взяты со 141 участка. Цифра выше, чем в прошлом году на 0,5%», — уточнили в надзорном ведомстве.

В общей сложности несоответствие обнаружили в 27 пробах, три из них — по микробиологическим показателям. В ведомстве отмечают, что качество воды существенно не ухудшилось и она остается безопасной для питья.