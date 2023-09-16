Дальнобойщики увязли в грязи челябинского заповедника

17 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Водители фур поехали в дождь из Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чесменском районе (Челябинская область) большегрузы застряли в Березинском заповеднике на размытой грунтовой дороге. Из грязевой ловушки им помоги выбраться сотрудники полиции. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Водители фур поехали в дождь из Казахстана через Чесменский район. Навигатор „завел“ дальнобойщиков на грунтовую дорогу в местный заповедник. Многотонные автомобили застряли в грязи», — сообщили в ведомстве. За помощью водители обратились к сотрудникам ГИБДД. Инспекторы выдвинулись в район Березинского заповедника и развернули спасательную операцию. Тяжелой спецтехникой также выручил местный фермер. Каждую фуру цепляли к трактору, вытягивали из западни и тащили до дороги с твердым покрытием. На вызволение большегрузов потребовалось полдня.

В Чесменском районе (Челябинская область) большегрузы застряли в Березинском заповеднике на размытой грунтовой дороге. Из грязевой ловушки им помоги выбраться сотрудники полиции. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Водители фур поехали в дождь из Казахстана через Чесменский район. Навигатор „завел“ дальнобойщиков на грунтовую дорогу в местный заповедник. Многотонные автомобили застряли в грязи», — сообщили в ведомстве. За помощью водители обратились к сотрудникам ГИБДД. Инспекторы выдвинулись в район Березинского заповедника и развернули спасательную операцию. Тяжелой спецтехникой также выручил местный фермер. Каждую фуру цепляли к трактору, вытягивали из западни и тащили до дороги с твердым покрытием. На вызволение большегрузов потребовалось полдня.