16 сентября 2023

Дальнобойщики увязли в грязи челябинского заповедника

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, фура, грузовик, дальнобойщик
Водители фур поехали в дождь из Казахстана Фото:

В Чесменском районе (Челябинская область) большегрузы застряли в Березинском заповеднике на размытой грунтовой дороге. Из грязевой ловушки им помоги выбраться сотрудники полиции. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Водители фур поехали в дождь из Казахстана через Чесменский район. Навигатор „завел“ дальнобойщиков на грунтовую дорогу в местный заповедник. Многотонные автомобили застряли в грязи», — сообщили в ведомстве.

За помощью водители обратились к сотрудникам ГИБДД. Инспекторы выдвинулись в район Березинского заповедника и развернули спасательную операцию.

Тяжелой спецтехникой также выручил местный фермер. Каждую фуру цепляли к трактору, вытягивали из западни и тащили до дороги с твердым покрытием. На вызволение большегрузов потребовалось полдня.

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В Чесменском районе (Челябинская область) большегрузы застряли в Березинском заповеднике на размытой грунтовой дороге. Из грязевой ловушки им помоги выбраться сотрудники полиции. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Водители фур поехали в дождь из Казахстана через Чесменский район. Навигатор „завел“ дальнобойщиков на грунтовую дорогу в местный заповедник. Многотонные автомобили застряли в грязи», — сообщили в ведомстве. За помощью водители обратились к сотрудникам ГИБДД. Инспекторы выдвинулись в район Березинского заповедника и развернули спасательную операцию. Тяжелой спецтехникой также выручил местный фермер. Каждую фуру цепляли к трактору, вытягивали из западни и тащили до дороги с твердым покрытием. На вызволение большегрузов потребовалось полдня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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