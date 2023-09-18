Жена Пригожина сменила фамилию после его смерти. Фото

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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, цветы, стихийный мемориал, пригожин евгений
Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа в Тверской области Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Супруга основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию. Это стало известно из изменения документации трех фирм, которыми она управляет.

Теперь предпринимательница указана в документах фирм как Кряжева, следует из документов ЕГРЮЛ. По данным открытых источников, жена Пригожина взяла девичью фамилию.

Изменения коснулись сети петербургских шоколадных бутиков «Музей Шоколада», гастронома «Магазин купцов Елисеевых» и компании «АГАТ-А». Последняя занимается арендой недвижимости. Новые данные были внесены 15 сентября.

Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Погибли все пассажиры «Суперджета», среди которых был сам предприниматель и его правая рука в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Россия начала расследование катастрофы. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, оно идет своим ходом, передает RT.

Изменения в документации фирм, которыми владеет супруга Пригожина
Изменения в документации фирм, которыми владеет супруга Пригожина
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Супруга основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию. Это стало известно из изменения документации трех фирм, которыми она управляет. Теперь предпринимательница указана в документах фирм как Кряжева, следует из документов ЕГРЮЛ. По данным открытых источников, жена Пригожина взяла девичью фамилию. Изменения коснулись сети петербургских шоколадных бутиков «Музей Шоколада», гастронома «Магазин купцов Елисеевых» и компании «АГАТ-А». Последняя занимается арендой недвижимости. Новые данные были внесены 15 сентября. Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Погибли все пассажиры «Суперджета», среди которых был сам предприниматель и его правая рука в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Россия начала расследование катастрофы. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, оно идет своим ходом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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