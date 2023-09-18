Супруга основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию. Это стало известно из изменения документации трех фирм, которыми она управляет.
Теперь предпринимательница указана в документах фирм как Кряжева, следует из документов ЕГРЮЛ. По данным открытых источников, жена Пригожина взяла девичью фамилию.
Изменения коснулись сети петербургских шоколадных бутиков «Музей Шоколада», гастронома «Магазин купцов Елисеевых» и компании «АГАТ-А». Последняя занимается арендой недвижимости. Новые данные были внесены 15 сентября.
Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Погибли все пассажиры «Суперджета», среди которых был сам предприниматель и его правая рука в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
Россия начала расследование катастрофы. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, оно идет своим ходом, передает RT.
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