Как изменится оплата услуг ЖКХ с 1 октября

Дополнительные расходы будут оплачиваться виновником в порче имущества

26 сентября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Каждый собственник МКД должен участвовать в расходах на обслуживание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 октября вступают в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, связанные с оплатой услуг ЖКХ. Одно из изменений определяет, что дополнительные расходы на содержание общего имущества, вызванные действиями одного из собственников, должны быть оплачены виновником, а не управляющей компанией. URA.RU собрало всю информацию об изменениях. Если собственник засорит мусоропровод или повредит имущество (кнопки лифта, стены в подъезде), то он будет обязан оплатить связанные с этим расходы, передает слова старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова Life . Также, если противопожарная служба выставит штрафы за нарушение противопожарной безопасности в подъезде, собственники, допустившие нарушения, будут обязаны уплатить штрафы.

. Также, если противопожарная служба выставит штрафы за нарушение противопожарной безопасности в подъезде, собственники, допустившие нарушения, будут обязаны уплатить штрафы. Вероятно, для выявления виновных будут использоваться камеры наблюдения и свидетельские показания. Это решение может побудить жильцов быть более ответственными в отношении общего имущества, но с другой стороны, это может привести к возможной слабости управляющей компании.

Собственники будут обязаны возместить затраты на ремонт, только если их вина будет доказана на 100%, например, по записям с камер видеонаблюдения. Если доказать вину не удастся или ущерб будет причинен теми, кто не является жителем жилого комплекса, то дополнительные расходы будут все так же покрываться управляющей компанией.

Добавлено новое положение в Гражданский кодекс — статья 259.4 «Бремя содержания общего имущества». Оно предписывает, что каждый собственник недвижимости должен участвовать в расходах и затратах по обслуживанию и сохранению общего имущества пропорционально своей доле в праве на него, если нет единогласного решения всех собственников обратного.

Поправки вводят правила о бремени содержания общего имущества для всех собственников, включая собственников квартир в многоквартирных домах. Они должны нести расходы в соответствии с их долей в общем имуществе. Однако закон также допускает возможность изменения этой пропорциональности, если собственники примут соответствующее решение на собрании, заявил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Поправки закрепляют право собственника доли в общем имуществе получать информацию о решениях, принятых на собраниях собственников. Такое положение поможет сократить споры, связанные с отказом предоставления информации о решениях собрания.

Инициаторы дополнительных расходов должны будут полностью взять их на себя. Например, если некоторые собственники предлагают провести дополнительные работы на собрании, не указанные в повестке дня, то только заинтересованные собственники, которые выступили инициаторами, должны оплатить эти расходы. Остальные собственники не обязаны платить за работы, которые они не поддержали или не инициировали. В России планируется повышение оплаты за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Предельное повышение тарифов будет устанавливаться в каждом регионе властями. Пенсионеры в России могут получить компенсацию до 100% за оплату коммунальных услуг. Существует право на субсидию, если пенсии недостаточно для оплаты ЖКХ или если большая часть средств уходит на коммунальные платежи.

С 1 октября вступают в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, связанные с оплатой услуг ЖКХ. Одно из изменений определяет, что дополнительные расходы на содержание общего имущества, вызванные действиями одного из собственников, должны быть оплачены виновником, а не управляющей компанией. URA.RU собрало всю информацию об изменениях. В России планируется повышение оплаты за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Предельное повышение тарифов будет устанавливаться в каждом регионе властями. Пенсионеры в России могут получить компенсацию до 100% за оплату коммунальных услуг. Существует право на субсидию, если пенсии недостаточно для оплаты ЖКХ или если большая часть средств уходит на коммунальные платежи.