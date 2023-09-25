25 сентября 2023

Как изменится оплата услуг ЖКХ с 1 октября

Дополнительные расходы будут оплачиваться виновником в порче имущества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, жкх, платежи, мелочь, купюры, деньги, быстроденьги, кредит на квартиру, платеж жкх
Каждый собственник МКД должен участвовать в расходах на обслуживание Фото:

С 1 октября вступают в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, связанные с оплатой услуг ЖКХ. Одно из изменений определяет, что дополнительные расходы на содержание общего имущества, вызванные действиями одного из собственников, должны быть оплачены виновником, а не управляющей компанией. URA.RU собрало всю информацию об изменениях.

  • Если собственник засорит мусоропровод или повредит имущество (кнопки лифта, стены в подъезде), то он будет обязан оплатить связанные с этим расходы, передает слова старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова Life. Также, если противопожарная служба выставит штрафы за нарушение противопожарной безопасности в подъезде, собственники, допустившие нарушения, будут обязаны уплатить штрафы.
  • Вероятно, для выявления виновных будут использоваться камеры наблюдения и свидетельские показания. Это решение может побудить жильцов быть более ответственными в отношении общего имущества, но с другой стороны, это может привести к возможной слабости управляющей компании.
  • Собственники будут обязаны возместить затраты на ремонт, только если их вина будет доказана на 100%, например, по записям с камер видеонаблюдения. Если доказать вину не удастся или ущерб будет причинен теми, кто не является жителем жилого комплекса, то дополнительные расходы будут все так же покрываться управляющей компанией.
  • Добавлено новое положение в Гражданский кодекс — статья 259.4 «Бремя содержания общего имущества». Оно предписывает, что каждый собственник недвижимости должен участвовать в расходах и затратах по обслуживанию и сохранению общего имущества пропорционально своей доле в праве на него, если нет единогласного решения всех собственников обратного.
  • Поправки вводят правила о бремени содержания общего имущества для всех собственников, включая собственников квартир в многоквартирных домах. Они должны нести расходы в соответствии с их долей в общем имуществе. Однако закон также допускает возможность изменения этой пропорциональности, если собственники примут соответствующее решение на собрании, заявил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
  • Поправки закрепляют право собственника доли в общем имуществе получать информацию о решениях, принятых на собраниях собственников. Такое положение поможет сократить споры, связанные с отказом предоставления информации о решениях собрания.
  • Инициаторы дополнительных расходов должны будут полностью взять их на себя. Например, если некоторые собственники предлагают провести дополнительные работы на собрании, не указанные в повестке дня, то только заинтересованные собственники, которые выступили инициаторами, должны оплатить эти расходы. Остальные собственники не обязаны платить за работы, которые они не поддержали или не инициировали.

В России планируется повышение оплаты за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Предельное повышение тарифов будет устанавливаться в каждом регионе властями. Пенсионеры в России могут получить компенсацию до 100% за оплату коммунальных услуг. Существует право на субсидию, если пенсии недостаточно для оплаты ЖКХ или если большая часть средств уходит на коммунальные платежи.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 октября вступают в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, связанные с оплатой услуг ЖКХ. Одно из изменений определяет, что дополнительные расходы на содержание общего имущества, вызванные действиями одного из собственников, должны быть оплачены виновником, а не управляющей компанией. URA.RU собрало всю информацию об изменениях. В России планируется повышение оплаты за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Предельное повышение тарифов будет устанавливаться в каждом регионе властями. Пенсионеры в России могут получить компенсацию до 100% за оплату коммунальных услуг. Существует право на субсидию, если пенсии недостаточно для оплаты ЖКХ или если большая часть средств уходит на коммунальные платежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...