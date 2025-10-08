Раскрыта причина задержки рейсов из Турции в Россию

Основной причиной задержек рейсов Turkish Airlines из Турции в Россию стали изменения в расписании вылетов, повлекшие за собой перенос дат и времени рейсов. Об этом сообщили в авиакомпании.
«Пассажиры были заранее уведомлены. Сегодня, в ближайшее время рейсы будут выполнены»,— рассказала представитель авиакомпании РИА Новости. Авиакомпания не уточнила, с чем именно связаны изменения.
Сотни российских туристов, ожидая вылета из Антальи в Москву и Петербург, застряли в аэропорту. Чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж.
