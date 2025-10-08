У России появились новые военные союзники

Срочная новость
Сенаторы в среду ратифицировали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба, а также Тоголезской Республикой о военном сотрудничестве.
«Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур».
