В Екатеринбурге ждут высокопоставленного чиновника из Киргизии

Министра образования и науки Киргизии Кендирбаеву ждут в Екатеринбурге

12 октября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Министра Догдуркуль Кендирбаеву ждут в уралськой столице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр образования и науки Киргизии Догдуркуль Кендирбаева в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В Екатеринбурге ждут министра Кендирбаеву. Сможет ли она быть, пока неясно», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство образования и науки Киргизии. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2022 году II форум ректоров России и Киргизии также прошел в Екатеринбурге. Тогда встретились главы 65 вузов обеих стран. В Уральском федеральном университете (УрФУ) они подписали меморандум о создании Ассоциации университетов РФ и КР. Организация будет координировать двустороннее сотрудничество в сфере образования, науки и программ по академическому обмену как для студентов, так и для и преподавателей.

Министр образования и науки Киргизии Догдуркуль Кендирбаева в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В Екатеринбурге ждут министра Кендирбаеву. Сможет ли она быть, пока неясно», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство образования и науки Киргизии. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2022 году II форум ректоров России и Киргизии также прошел в Екатеринбурге. Тогда встретились главы 65 вузов обеих стран. В Уральском федеральном университете (УрФУ) они подписали меморандум о создании Ассоциации университетов РФ и КР. Организация будет координировать двустороннее сотрудничество в сфере образования, науки и программ по академическому обмену как для студентов, так и для и преподавателей.