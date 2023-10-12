В Екатеринбурге ждут высокопоставленного чиновника из Киргизии

Министр образования и науки Киргизии Догдуркуль Кендирбаева в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«В Екатеринбурге ждут министра Кендирбаеву. Сможет ли она быть, пока неясно», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство образования и науки Киргизии. На момент публикации новости ответ не поступил.
В 2022 году II форум ректоров России и Киргизии также прошел в Екатеринбурге. Тогда встретились главы 65 вузов обеих стран. В Уральском федеральном университете (УрФУ) они подписали меморандум о создании Ассоциации университетов РФ и КР. Организация будет координировать двустороннее сотрудничество в сфере образования, науки и программ по академическому обмену как для студентов, так и для и преподавателей.
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