В Екатеринбурге ждут высокопоставленного чиновника из Киргизии

Министра образования и науки Киргизии Кендирбаеву ждут в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Бишкек, флаг, киргизия, кыргызстан
Министра Догдуркуль Кендирбаеву ждут в уралськой столице Фото:

Министр образования и науки Киргизии Догдуркуль Кендирбаева в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«В Екатеринбурге ждут министра Кендирбаеву. Сможет ли она быть, пока неясно», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство образования и науки Киргизии. На момент публикации новости ответ не поступил.

В 2022 году II форум ректоров России и Киргизии также прошел в Екатеринбурге. Тогда встретились главы 65 вузов обеих стран. В Уральском федеральном университете (УрФУ) они подписали меморандум о создании Ассоциации университетов РФ и КР. Организация будет координировать двустороннее сотрудничество в сфере образования, науки и программ по академическому обмену как для студентов, так и для и преподавателей.

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Министр образования и науки Киргизии Догдуркуль Кендирбаева в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В Екатеринбурге ждут министра Кендирбаеву. Сможет ли она быть, пока неясно», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство образования и науки Киргизии. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2022 году II форум ректоров России и Киргизии также прошел в Екатеринбурге. Тогда встретились главы 65 вузов обеих стран. В Уральском федеральном университете (УрФУ) они подписали меморандум о создании Ассоциации университетов РФ и КР. Организация будет координировать двустороннее сотрудничество в сфере образования, науки и программ по академическому обмену как для студентов, так и для и преподавателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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