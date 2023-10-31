В Росрыболовстве после конфликта на челябинском озере рассказали о запрете рыбалки

Росрыболовство после конфликта на челябинском озере рассказало о запрете рыбалки

01 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Росрыболовстве обозначили границы бесплатной рыбалки на челябинских озерах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После конфликта на озере Кысыкуль под Миассом (Челябинская область) в Росрыболовстве рассказали о запрете рыбалки на водоеме. Как URA.RU сообщил заместитель руководителя Нижнеобского теруправления Мурад Алиев, рыбачить нельзя в границах рыбоводного участка. «Любительское рыбоводство запрещается осуществлять на используемых для прудовой аквакультуры водных объектах. Также нельзя рыбачить на иных объектах, используемых для товарного рыбоводства. Исключения — если законами разрешается добыча водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры», — уточнил URA.RU Алиев. Собеседник агентства подчеркнул, что озеро площадью 300 кв. метров (в документах Росболовства водоем значится как Кысыколь) находится в аренде до 2047 года. Арендатором выступает компания «Русская стратегия» из Миасса, заключившая договор в апреле 2022 года. В Нижнеобском управлении отметили, что свободно и бесплатно рыбачить можно на участках, которые в аренде не находятся. Свои аргументы приводят любители рыбной ловли. «У меня ответственность наступает в случае поимки рыбы с меткой (промаркированнной) или с садка арендатора для разведения. Только в том случае, больше никакой ответственности не несу», — уверен рыбак из Златоуста. Осенью произошел конфликт между рыбаками-любителями и представителями охраны арендатора. Жители Златоуста отказались покидать озеро, указав на отсутствие промаркированных границ арендованного участка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После конфликта на озере Кысыкуль под Миассом (Челябинская область) в Росрыболовстве рассказали о запрете рыбалки на водоеме. Как URA.RU сообщил заместитель руководителя Нижнеобского теруправления Мурад Алиев, рыбачить нельзя в границах рыбоводного участка. «Любительское рыбоводство запрещается осуществлять на используемых для прудовой аквакультуры водных объектах. Также нельзя рыбачить на иных объектах, используемых для товарного рыбоводства. Исключения — если законами разрешается добыча водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры», — уточнил URA.RU Алиев. Собеседник агентства подчеркнул, что озеро площадью 300 кв. метров (в документах Росболовства водоем значится как Кысыколь) находится в аренде до 2047 года. Арендатором выступает компания «Русская стратегия» из Миасса, заключившая договор в апреле 2022 года. В Нижнеобском управлении отметили, что свободно и бесплатно рыбачить можно на участках, которые в аренде не находятся. Свои аргументы приводят любители рыбной ловли. «У меня ответственность наступает в случае поимки рыбы с меткой (промаркированнной) или с садка арендатора для разведения. Только в том случае, больше никакой ответственности не несу», — уверен рыбак из Златоуста. Осенью произошел конфликт между рыбаками-любителями и представителями охраны арендатора. Жители Златоуста отказались покидать озеро, указав на отсутствие промаркированных границ арендованного участка.