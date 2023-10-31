В Росрыболовстве после конфликта на челябинском озере рассказали о запрете рыбалки

После конфликта на озере Кысыкуль под Миассом (Челябинская область) в Росрыболовстве рассказали о запрете рыбалки на водоеме. Как URA.RU сообщил заместитель руководителя Нижнеобского теруправления Мурад Алиев, рыбачить нельзя в границах рыбоводного участка.
«Любительское рыбоводство запрещается осуществлять на используемых для прудовой аквакультуры водных объектах. Также нельзя рыбачить на иных объектах, используемых для товарного рыбоводства. Исключения — если законами разрешается добыча водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры», — уточнил URA.RU Алиев.
Собеседник агентства подчеркнул, что озеро площадью 300 кв. метров (в документах Росболовства водоем значится как Кысыколь) находится в аренде до 2047 года. Арендатором выступает компания «Русская стратегия» из Миасса, заключившая договор в апреле 2022 года. В Нижнеобском управлении отметили, что свободно и бесплатно рыбачить можно на участках, которые в аренде не находятся.
Свои аргументы приводят любители рыбной ловли. «У меня ответственность наступает в случае поимки рыбы с меткой (промаркированнной) или с садка арендатора для разведения. Только в том случае, больше никакой ответственности не несу», — уверен рыбак из Златоуста.
Осенью произошел конфликт между рыбаками-любителями и представителями охраны арендатора. Жители Златоуста отказались покидать озеро, указав на отсутствие промаркированных границ арендованного участка.
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