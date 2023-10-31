31 октября 2023

В пяти челябинских муниципалитетах резко снизились темпы строительства жилья. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Медленнее всего дома стали строить в Троицком, Варненском и Еткульском районах Фото:

В Челябинской области в январе—сентябре 2023 года, по сравнению с январем—апрелем 2022 года, в двух городах и трех районах снизились темпы строительства жилья. Об этом 1 октября URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«Сокращение ввода жилья в январе—сентябре 2023 года по сравнению с январем—апрелем 2022 года наблюдается в Троицком (-51,7%), Варненском (-48%) районах и Еткульском (-34,6%) районах. Также строительство жилья замедлилось в Златоустовском (-33,3%) и Чебаркульском (-33,3%) городских округах», — сообщили в ведомстве.

Быстрее всего дома стали строить в Саткинском районе (+190,8%). Также в рейтинге лидировали Брединский (+128,6%), Кизильский (+75,7%), Кусинский (+59,7%), Октябрьский (+29,6%) районы.

Быстрее всего дома стали строить в Саткинском районе (+190,8%)
Быстрее всего дома стали строить в Саткинском районе (+190,8%)

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В Челябинской области в январе—сентябре 2023 года, по сравнению с январем—апрелем 2022 года, в двух городах и трех районах снизились темпы строительства жилья. Об этом 1 октября URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате региона. «Сокращение ввода жилья в январе—сентябре 2023 года по сравнению с январем—апрелем 2022 года наблюдается в Троицком (-51,7%), Варненском (-48%) районах и Еткульском (-34,6%) районах. Также строительство жилья замедлилось в Златоустовском (-33,3%) и Чебаркульском (-33,3%) городских округах», — сообщили в ведомстве. Быстрее всего дома стали строить в Саткинском районе (+190,8%). Также в рейтинге лидировали Брединский (+128,6%), Кизильский (+75,7%), Кусинский (+59,7%), Октябрьский (+29,6%) районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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