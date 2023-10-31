В Челябинской области в январе—сентябре 2023 года, по сравнению с январем—апрелем 2022 года, в двух городах и трех районах снизились темпы строительства жилья. Об этом 1 октября URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
«Сокращение ввода жилья в январе—сентябре 2023 года по сравнению с январем—апрелем 2022 года наблюдается в Троицком (-51,7%), Варненском (-48%) районах и Еткульском (-34,6%) районах. Также строительство жилья замедлилось в Златоустовском (-33,3%) и Чебаркульском (-33,3%) городских округах», — сообщили в ведомстве.
Быстрее всего дома стали строить в Саткинском районе (+190,8%). Также в рейтинге лидировали Брединский (+128,6%), Кизильский (+75,7%), Кусинский (+59,7%), Октябрьский (+29,6%) районы.
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