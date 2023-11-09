Сиротам в Челябинске были выделены квартиры с неработающим лифтом, без воды и с трещинами в стенах. Об этом узнали в СК и организовали доследственную проверку, сообщили 9 ноября в пресс-службе ведомства.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, согласно которой в доме № 48 по улице Эльтонская 2-я в микрорайоне Чурилово имеются проблемы с водоснабжением, не работает лифт, имеются трещины в стенах в связи с чем, жильцы испытывают трудности. По данному факту в следственном управлении СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки следователь СК совместно с работниками прокуратуры, представителями управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии, директором УК «Челябинск» и представителем застройщика выехал на место. Следователем предложил принять меры, по устранению проблем с водоснабжением, после чего проблему решили.
Доследственная проверка продолжается. В ходе ее проведения будет дана правовая оценка действию либо бездействию ответственных лиц, а также предприняты исчерпывающие меры для решения остальных проблемных вопросов.
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