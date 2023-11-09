Челябинским сиротам дали жилье с трещинами, без воды и с неработающим лифтом. Фото

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Дорога в Чурилово. Челябинск, новая дорога, чурилово, проспект давыдова
В Чурилово большие объемы жилья выделяются под переселение детей-сирот и жильцов ветхоаварийных домов Фото:

Сиротам в Челябинске были выделены квартиры с неработающим лифтом, без воды и с трещинами в стенах. Об этом узнали в СК и организовали доследственную проверку, сообщили 9 ноября в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, согласно которой в доме № 48 по улице Эльтонская 2-я в микрорайоне Чурилово имеются проблемы с водоснабжением, не работает лифт, имеются трещины в стенах в связи с чем, жильцы испытывают трудности. По данному факту в следственном управлении СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки следователь СК совместно с работниками прокуратуры, представителями управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии, директором УК «Челябинск» и представителем застройщика выехал на место. Следователем предложил принять меры, по устранению проблем с водоснабжением, после чего проблему решили.

Доследственная проверка продолжается. В ходе ее проведения будет дана правовая оценка действию либо бездействию ответственных лиц, а также предприняты исчерпывающие меры для решения остальных проблемных вопросов.

В стенах отчетливо видны трещины, на потолке дефекты
В стенах отчетливо видны трещины, на потолке дефекты
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Сиротам в Челябинске были выделены квартиры с неработающим лифтом, без воды и с трещинами в стенах. Об этом узнали в СК и организовали доследственную проверку, сообщили 9 ноября в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, согласно которой в доме № 48 по улице Эльтонская 2-я в микрорайоне Чурилово имеются проблемы с водоснабжением, не работает лифт, имеются трещины в стенах в связи с чем, жильцы испытывают трудности. По данному факту в следственном управлении СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки следователь СК совместно с работниками прокуратуры, представителями управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии, директором УК «Челябинск» и представителем застройщика выехал на место. Следователем предложил принять меры, по устранению проблем с водоснабжением, после чего проблему решили. Доследственная проверка продолжается. В ходе ее проведения будет дана правовая оценка действию либо бездействию ответственных лиц, а также предприняты исчерпывающие меры для решения остальных проблемных вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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