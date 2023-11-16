Пять трамваев в Челябинске на три дня изменят маршруты

Изменение графика нужно для ускорения ремонта путей
Трамваи №3, 5, 7, 16 и 22 в Челябинске по вечерам изменят маршруты ради реконструкции путей. Начиная с 16 ноября и двое последующих суток они не будут ходить через центр с 20:00 и до 5:00 следующего дня, сообщили URA.RU в администрации города.
«На участке улицы Цвиллинга от улицы Труда до железнодорожного вокзала 16, 17 и 18 ноября временно ограничивается движение трамваев в вечернее время. Это позволит расширить ночные „окна“ для проведения работ и ускорить замощение трамвайных путей тротуарной плиткой», — пояснили в пресс-службе.
Вагоны будут следовать следующими маршрутами:
- №3. ЧМК — Кирова — Областная больница.
- №5. ЧЭМК — Первой Пятилетки — Российская — ЧГРЭС.
- №7. ЧГРЭС — Российская — Первой Пятилетки — ЧТЗ.
- №16. Чичерина — Кирова — Областная больница.
- №22. Чичерина — Российская — Чистопольская.
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