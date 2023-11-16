Пять трамваев в Челябинске на три дня изменят маршруты

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Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Изменение графика нужно для ускорения ремонта путей Фото:

Трамваи №3, 5, 7, 16 и 22 в Челябинске по вечерам изменят маршруты ради реконструкции путей. Начиная с 16 ноября и двое последующих суток они не будут ходить через центр с 20:00 и до 5:00 следующего дня, сообщили URA.RU в администрации города.

«На участке улицы Цвиллинга от улицы Труда до железнодорожного вокзала 16, 17 и 18 ноября временно ограничивается движение трамваев в вечернее время. Это позволит расширить ночные „окна“ для проведения работ и ускорить замощение трамвайных путей тротуарной плиткой», — пояснили в пресс-службе.

Вагоны будут следовать следующими маршрутами:

  • №3. ЧМК — Кирова — Областная больница.
  • №5. ЧЭМК — Первой Пятилетки — Российская — ЧГРЭС.
  • №7. ЧГРЭС — Российская — Первой Пятилетки — ЧТЗ.
  • №16. Чичерина — Кирова — Областная больница.
  • №22. Чичерина — Российская — Чистопольская.

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Трамваи №3, 5, 7, 16 и 22 в Челябинске по вечерам изменят маршруты ради реконструкции путей. Начиная с 16 ноября и двое последующих суток они не будут ходить через центр с 20:00 и до 5:00 следующего дня, сообщили URA.RU в администрации города. «На участке улицы Цвиллинга от улицы Труда до железнодорожного вокзала 16, 17 и 18 ноября временно ограничивается движение трамваев в вечернее время. Это позволит расширить ночные „окна“ для проведения работ и ускорить замощение трамвайных путей тротуарной плиткой», — пояснили в пресс-службе. Вагоны будут следовать следующими маршрутами:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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