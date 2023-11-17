17 ноября 2023

ГИБДД перекрыла участок дороги в Свердловской области из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Гололед. Челябинск., двор, гололед
Движение на автодороге регионального значения на участке с 9 по 14 км временно ограничено Фото:

Госавтоинспекция временно перекрыла участок автодороги «Битимка — Первомайское» с 9 по 14 километр из-за гололеда. Об этом говорится в официальном telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

«Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для всех видов транспорта на автодороге регионального значения „Битимка — Первомайское“ на участке с 9 по 14 км. В связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости (обледенение) на проезжей части», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Свердловской области сохранится морозная погода. Температура будет варьироваться от -4 до -9 градусов, возможен снег.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекция временно перекрыла участок автодороги «Битимка — Первомайское» с 9 по 14 километр из-за гололеда. Об этом говорится в официальном telegram-канале ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для всех видов транспорта на автодороге регионального значения „Битимка — Первомайское“ на участке с 9 по 14 км. В связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости (обледенение) на проезжей части», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что 18 ноября в Свердловской области сохранится морозная погода. Температура будет варьироваться от -4 до -9 градусов, возможен снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...