ГИБДД перекрыла участок дороги в Свердловской области из-за гололеда

Госавтоинспекция временно перекрыла участок автодороги «Битимка — Первомайское» с 9 по 14 километр из-за гололеда. Об этом говорится в официальном telegram-канале ГИБДД Свердловской области.
«Госавтоинспекция информирует водителей о введении временных ограничений движения для всех видов транспорта на автодороге регионального значения „Битимка — Первомайское“ на участке с 9 по 14 км. В связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости (обледенение) на проезжей части», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 18 ноября в Свердловской области сохранится морозная погода. Температура будет варьироваться от -4 до -9 градусов, возможен снег.
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