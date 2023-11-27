Зеленскому предсказали военный переворот из-за неудач на фронте. Видео

27 ноября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский может потерять власть в результате военного переворота, заявил Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за неудач ВСУ на фронте на Украине повышается риск военного переворота, который может подвести черту под властью президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов. «У военных большой зуб на Зеленского. На мой взгляд, велика вероятность того, что военные возьмут власть на Украине», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским существует конфликт, который становится все более ощутимым. Также затрудненное положение ВСУ на фронте играет свою роль. По словам специалиста, Зеленский пытается свалить вину за неудачи на фронте на Залужного. Недовольство у военных вызвано некомпетентностью президента в военных вопросах, что привело к серьезным потерям для ВСУ. Существует и альтернатива военному перевороту — импичмент против Зеленского и приход на его место Залужного, который имеет авторитет за рубежом и среди граждан Украины, заключил Кнутов. Наступление внутренних проблем и неудач на фронте вызывают противоречивые настроения у жителей Украины в отношении киевских властей. Политолог Кость Бондаренко предупреждает о возможности повторения майдана, особенно в случае ухудшения ситуации на фронте или социально-экономической обстановки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за неудач ВСУ на фронте на Украине повышается риск военного переворота, который может подвести черту под властью президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов. «У военных большой зуб на Зеленского. На мой взгляд, велика вероятность того, что военные возьмут власть на Украине», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским существует конфликт, который становится все более ощутимым. Также затрудненное положение ВСУ на фронте играет свою роль. По словам специалиста, Зеленский пытается свалить вину за неудачи на фронте на Залужного. Недовольство у военных вызвано некомпетентностью президента в военных вопросах, что привело к серьезным потерям для ВСУ. Существует и альтернатива военному перевороту — импичмент против Зеленского и приход на его место Залужного, который имеет авторитет за рубежом и среди граждан Украины, заключил Кнутов. Наступление внутренних проблем и неудач на фронте вызывают противоречивые настроения у жителей Украины в отношении киевских властей. Политолог Кость Бондаренко предупреждает о возможности повторения майдана, особенно в случае ухудшения ситуации на фронте или социально-экономической обстановки.