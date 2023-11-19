На Украине предупредили Зеленского о начале майдана

Политолог Бондаренко: на Украине к майдану может привести ситуация на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский сработал на опережение, когда заявлял о подготовке РФ Майдана-3, пояснил Кость Бондаренко. Фото:

На Украине жители страны демонстрируют противоречивые настроения в отношении киевских властей из-за неудач на фронте и внутренний политики. С таким предупреждением к президенту страны Владимиру Зеленскому о потенциальном майдане выступил политолог Кость Бондаренко.

«И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв [о проведении майдана]. <…> Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации», — высказался Кость Бондаренко. Его слова передают авторы украинского СМИ «Страна.ua».

Бондаренко подчеркнул, что Владимир Зелинский в ответ на эти настроения по итогу сработал на опережение и заявил о том, что это Россия готовит новый майдан на Украине. По словам политолога, на Украине процветает «кухонное диссидентство».

В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского и подчеркнули, что он пытается вернуть к себе внимание Запада обвиняя Россию в подготовке «Майдана-3». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не поддерживала государственные перевороты. Зеленский заявил, что когда говорил о новом майдане, ссылался на собственную разведку.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине жители страны демонстрируют противоречивые настроения в отношении киевских властей из-за неудач на фронте и внутренний политики. С таким предупреждением к президенту страны Владимиру Зеленскому о потенциальном майдане выступил политолог Кость Бондаренко. «И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв [о проведении майдана]. <…> Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации», — высказался Кость Бондаренко. Его слова передают авторы украинского СМИ «Страна.ua». Бондаренко подчеркнул, что Владимир Зелинский в ответ на эти настроения по итогу сработал на опережение и заявил о том, что это Россия готовит новый майдан на Украине. По словам политолога, на Украине процветает «кухонное диссидентство». В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского и подчеркнули, что он пытается вернуть к себе внимание Запада обвиняя Россию в подготовке «Майдана-3». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не поддерживала государственные перевороты. Зеленский заявил, что когда говорил о новом майдане, ссылался на собственную разведку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...