На Украине предупредили Зеленского о начале майдана

Политолог Бондаренко: на Украине к майдану может привести ситуация на фронте

19 ноября 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сработал на опережение, когда заявлял о подготовке РФ Майдана-3, пояснил Кость Бондаренко. Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине жители страны демонстрируют противоречивые настроения в отношении киевских властей из-за неудач на фронте и внутренний политики. С таким предупреждением к президенту страны Владимиру Зеленскому о потенциальном майдане выступил политолог Кость Бондаренко. «И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв [о проведении майдана]. <…> Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации», — высказался Кость Бондаренко. Его слова передают авторы украинского СМИ «Страна.ua». Бондаренко подчеркнул, что Владимир Зелинский в ответ на эти настроения по итогу сработал на опережение и заявил о том, что это Россия готовит новый майдан на Украине. По словам политолога, на Украине процветает «кухонное диссидентство». В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского и подчеркнули, что он пытается вернуть к себе внимание Запада обвиняя Россию в подготовке «Майдана-3». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не поддерживала государственные перевороты. Зеленский заявил, что когда говорил о новом майдане, ссылался на собственную разведку.

На Украине жители страны демонстрируют противоречивые настроения в отношении киевских властей из-за неудач на фронте и внутренний политики. С таким предупреждением к президенту страны Владимиру Зеленскому о потенциальном майдане выступил политолог Кость Бондаренко. «И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв [о проведении майдана]. <…> Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации», — высказался Кость Бондаренко. Его слова передают авторы украинского СМИ «Страна.ua». Бондаренко подчеркнул, что Владимир Зелинский в ответ на эти настроения по итогу сработал на опережение и заявил о том, что это Россия готовит новый майдан на Украине. По словам политолога, на Украине процветает «кухонное диссидентство». В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского и подчеркнули, что он пытается вернуть к себе внимание Запада обвиняя Россию в подготовке «Майдана-3». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не поддерживала государственные перевороты. Зеленский заявил, что когда говорил о новом майдане, ссылался на собственную разведку.