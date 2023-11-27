В Каменске-Уральском не хватает больше 100 медиков и полицейских

27 ноября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

В городе вакантны 123 рабочих места для врачей и 107 для полицейских Фото: Анна Майорова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) образовался дефицит врачей и полицейских. В городе не хватает 123 медика разных профилей, а также 107 сотрудников МВД, информация об этом следует из таблицы профессий с наибольшей потребностью работодателей в городе на 1 ноября 2023 года. «Врач (по специализациям): количество вакансий — 123, неудовлетворенная потребность — 121. Сотрудник МВД (полицейский, участковый уполномоченный полиции): количество вакансий — 107, неудовлетворенная потребность — 106», — приводит данные таблицы telegram-канал «Послушано Каменск-Уральский». В документе отмечается, что средняя зарплата врача в городе около 48 тысяч рублей, полицейские получают около 43 тысяч. В городе также отмечается нехватка рабочих на производствах: стропальщиков, токарей, инженеров, операторов станков и сортировщиков. По данным таблицы, в Каменске-Уральском также недостает преподавателей — на 47 вакантных мест претендуют только два безработных учителя.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) образовался дефицит врачей и полицейских. В городе не хватает 123 медика разных профилей, а также 107 сотрудников МВД, информация об этом следует из таблицы профессий с наибольшей потребностью работодателей в городе на 1 ноября 2023 года. «Врач (по специализациям): количество вакансий — 123, неудовлетворенная потребность — 121. Сотрудник МВД (полицейский, участковый уполномоченный полиции): количество вакансий — 107, неудовлетворенная потребность — 106», — приводит данные таблицы telegram-канал «Послушано Каменск-Уральский». В документе отмечается, что средняя зарплата врача в городе около 48 тысяч рублей, полицейские получают около 43 тысяч. В городе также отмечается нехватка рабочих на производствах: стропальщиков, токарей, инженеров, операторов станков и сортировщиков. По данным таблицы, в Каменске-Уральском также недостает преподавателей — на 47 вакантных мест претендуют только два безработных учителя.