30 ноября 2023

NBC News: в Госдепе осознали, что оружие США убивало мирных жителей Газы

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Оружие США убивало мирных жителей Газы, заявили в Госдепе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В государственном департаменте США поняли, что американское оружие убивало мирных жителей Газы. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Мы все знаем, какие инструменты они [Израиль] использовали, чтобы их [жителей Газы] убить», — передает слова американского чиновника телеканал NBC News. Говоря о том, что мирных людей из сектора Газа начали убивать при помощи израильского оружия, поставляемого США.

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг заявил, что американцы намеренно скрывают данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения. Также США используют более сложные методы поставок оружия в Израиль, в отличие от Украины. Все из-за того, что отсутствует информация о схемах поставок вооружения в государство.

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В государственном департаменте США поняли, что американское оружие убивало мирных жителей Газы. Об этом сообщил телеканал NBC News. «Мы все знаем, какие инструменты они [Израиль] использовали, чтобы их [жителей Газы] убить», — передает слова американского чиновника телеканал NBC News. Говоря о том, что мирных людей из сектора Газа начали убивать при помощи израильского оружия, поставляемого США. Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг заявил, что американцы намеренно скрывают данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения. Также США используют более сложные методы поставок оружия в Израиль, в отличие от Украины. Все из-за того, что отсутствует информация о схемах поставок вооружения в государство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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