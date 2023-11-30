NBC News: в Госдепе осознали, что оружие США убивало мирных жителей Газы

30 ноября 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Оружие США убивало мирных жителей Газы, заявили в Госдепе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В государственном департаменте США поняли, что американское оружие убивало мирных жителей Газы. Об этом сообщил телеканал NBC News. «Мы все знаем, какие инструменты они [Израиль] использовали, чтобы их [жителей Газы] убить», — передает слова американского чиновника телеканал NBC News. Говоря о том, что мирных людей из сектора Газа начали убивать при помощи израильского оружия, поставляемого США. Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг заявил, что американцы намеренно скрывают данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения. Также США используют более сложные методы поставок оружия в Израиль, в отличие от Украины. Все из-за того, что отсутствует информация о схемах поставок вооружения в государство.

В государственном департаменте США поняли, что американское оружие убивало мирных жителей Газы. Об этом сообщил телеканал NBC News. «Мы все знаем, какие инструменты они [Израиль] использовали, чтобы их [жителей Газы] убить», — передает слова американского чиновника телеканал NBC News. Говоря о том, что мирных людей из сектора Газа начали убивать при помощи израильского оружия, поставляемого США. Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг заявил, что американцы намеренно скрывают данные о количестве и видах поставляемого в Израиль вооружения. Также США используют более сложные методы поставок оружия в Израиль, в отличие от Украины. Все из-за того, что отсутствует информация о схемах поставок вооружения в государство.