Из Перми запускают электричку до горнолыжного курорта

Из Перми запускают электричку до горнолыжных курортов

27 ноября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Электрички будут выезжать из Перми утром Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из Перми с 2 декабря запустят электричку до горнолыжного курорта «Губаха». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермской пригородной компании». «Наша Ласточка готова стартовать на горнолыжные курорты Пермского края уже 2 декабря», — говорится в telegram-канале. Электричка будет ездить ежедневно кроме 30, 31 декабря и 1 января. Стоимость проезда составит 492 рубля. Из Перми будут отправляться два поезда, первый будет уезжать в 06:59 и приезжать в 09:36, а второй — в 07:04 и приезжать в 09:38.

Из Перми с 2 декабря запустят электричку до горнолыжного курорта «Губаха». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермской пригородной компании». «Наша Ласточка готова стартовать на горнолыжные курорты Пермского края уже 2 декабря», — говорится в telegram-канале. Электричка будет ездить ежедневно кроме 30, 31 декабря и 1 января. Стоимость проезда составит 492 рубля. Из Перми будут отправляться два поезда, первый будет уезжать в 06:59 и приезжать в 09:36, а второй — в 07:04 и приезжать в 09:38.