Из Перми запускают электричку до горнолыжного курорта

Электрички будут выезжать из Перми утром
Из Перми с 2 декабря запустят электричку до горнолыжного курорта «Губаха». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермской пригородной компании».
«Наша Ласточка готова стартовать на горнолыжные курорты Пермского края уже 2 декабря», — говорится в telegram-канале. Электричка будет ездить ежедневно кроме 30, 31 декабря и 1 января.
Стоимость проезда составит 492 рубля. Из Перми будут отправляться два поезда, первый будет уезжать в 06:59 и приезжать в 09:36, а второй — в 07:04 и приезжать в 09:38.
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