26 ноября 2023

Из Перми запускают электричку до горнолыжного курорта

Из Перми запускают электричку до горнолыжных курортов
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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд, электрички, ласточка, железная дорога, жд вокзал пермь 1
Электрички будут выезжать из Перми утром Фото:

Из Перми с 2 декабря запустят электричку до горнолыжного курорта «Губаха». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермской пригородной компании».

«Наша Ласточка готова стартовать на горнолыжные курорты Пермского края уже 2 декабря», — говорится в telegram-канале. Электричка будет ездить ежедневно кроме 30, 31 декабря и 1 января.

Стоимость проезда составит 492 рубля. Из Перми будут отправляться два поезда, первый будет уезжать в 06:59 и приезжать в 09:36, а второй — в 07:04 и приезжать в 09:38.

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Из Перми с 2 декабря запустят электричку до горнолыжного курорта «Губаха». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермской пригородной компании». «Наша Ласточка готова стартовать на горнолыжные курорты Пермского края уже 2 декабря», — говорится в telegram-канале. Электричка будет ездить ежедневно кроме 30, 31 декабря и 1 января. Стоимость проезда составит 492 рубля. Из Перми будут отправляться два поезда, первый будет уезжать в 06:59 и приезжать в 09:36, а второй — в 07:04 и приезжать в 09:38.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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