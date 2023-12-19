Во Франции одернули главу Минобороны Германии после слов о войне с Россией

Глава партии Франции Филиппо: слова Писториуса объясняют боевой настрой Запада
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НАТО. Москва. stock, фрг, stock, Борис Писториус, министр обороны
По словам Филиппо, эта ситуация подтверждает стремление к боевым действиям в сторону РФ Фото:

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо одернул главу Минобороны Германии Бориса Писториуса с его заявлением насчет боевых действий против России. По слова Филиппо, это подтверждает воинственный настрой Запада, который направлен на РФ.

«Сумасшедшее заявление из Германии! <…> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», — написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter). В качестве причин он назвал то, что данная ситуация доказывает намерения немецкого правительства навязать армию Европы под немецко-американским руководством через следующий договор Евросоюза. А также, что воинственность Германии подтверждает стремление к боевым действиям с РФ по инициативе США.

Кроме того, Филиппо призвал «свободную Францию» выступить против подобного видения мировой политической обстановки. Он также назвал его очень опасным для Европы и ее армии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна будет на стороне Киева до самого конца. Также он продолжает играть в «такси» президента Украины Владимира Зеленского. Он предоставил ему самолет для полета в Японию. Позже Флориан Филиппо высказал предположение, что французский лидер помешан на главе Киева. По его словам, все выходки Макрона обходятся Франции слишком дорого в плане финансов, международном влиянии и репутации. Глава французской парти призвал остановить французского президента.

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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо одернул главу Минобороны Германии Бориса Писториуса с его заявлением насчет боевых действий против России. По слова Филиппо, это подтверждает воинственный настрой Запада, который направлен на РФ. «Сумасшедшее заявление из Германии! <…> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», — написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter). В качестве причин он назвал то, что данная ситуация доказывает намерения немецкого правительства навязать армию Европы под немецко-американским руководством через следующий договор Евросоюза. А также, что воинственность Германии подтверждает стремление к боевым действиям с РФ по инициативе США. Кроме того, Филиппо призвал «свободную Францию» выступить против подобного видения мировой политической обстановки. Он также назвал его очень опасным для Европы и ее армии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна будет на стороне Киева до самого конца. Также он продолжает играть в «такси» президента Украины Владимира Зеленского. Он предоставил ему самолет для полета в Японию. Позже Флориан Филиппо высказал предположение, что французский лидер помешан на главе Киева. По его словам, все выходки Макрона обходятся Франции слишком дорого в плане финансов, международном влиянии и репутации. Глава французской парти призвал остановить французского президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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